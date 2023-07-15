Tekneden indiği sırada düşerek yaralanan Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ile sanatçı Anadoluhisarı'ndaki bir restoranın teknesiyle, evlerine doğru yola çıkarken kaza geçirdi. Tekneden inerken dengesini kaybeden Gencebay, beton zemine düştü.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre, Gencebay, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan 78 yaşındaki sanatçının, kazayı atlatmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Gencebay'ın vücudunda kırık ve çatlak olmadığı, darbeye bağlı çeşitli ezilmeler bulunduğu öğrenildi. Büyük bir tehlike atlatan Orhan Gencebay, sağlık durumu hakkında "Çok şükür iyiyim. Önemli bir kazaydı, Allah korudu" şeklinde konuştu.

