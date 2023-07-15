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  4. Tekneden indiği sırada düşerek yaralanan Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

Tekneden indiği sırada düşerek yaralanan Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

15.07.2023 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Orhan Gencebay hayranlarını korkuttu. 78 yaşındaki Gencebay tekneden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ile sanatçı Anadoluhisarı'ndaki bir restoranın teknesiyle, evlerine doğru yola çıkarken kaza geçirdi. Tekneden inerken dengesini kaybeden Gencebay, beton zemine düştü.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre, Gencebay, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan 78 yaşındaki sanatçının, kazayı atlatmanın sevincini yaşadığını belirtti.

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Gencebay'ın vücudunda kırık ve çatlak olmadığı, darbeye bağlı çeşitli ezilmeler bulunduğu öğrenildi. Büyük bir tehlike atlatan Orhan Gencebay, sağlık durumu hakkında "Çok şükür iyiyim. Önemli bir kazaydı, Allah korudu" şeklinde konuştu.

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