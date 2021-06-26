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Teknelerin çapa ve zincirleri "Akdeniz'in akciğeri" olarak bilinen deniz çayırlarına zarar veriyor

26.06.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: - "Akdeniz'in akciğeri olarak bilinirler ancak ben posidonyalara (deniz çayırı) 'denizlerin biyolojik arıtma fabrikaları' diyorum. Denize giren elementleri besin olarak kullanırlar ve çevre kirliliğini yok ederler" - "Tekne çapaları posidonyaları köklüyor, zincirleri ise eziyor. Dalış yaptığımız koylarda çölleşmenin başladığını gördük ve çok üzüldük"

SÜLEYMAN ELÇİN - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, teknelerin çapa ve zincirleri nedeniyle "Akdeniz'in akciğeri" olarak bilinen posidonyaların (deniz çayırı) büyük oranda azaldığını bildirdi.

Prof. Dr. Gökoğlu, kentte tekne faaliyetlerinin yoğun olduğu Alanya, Side, Konyaaltı ve Kemer'de öğrencileriyle yaptığı araştırma ve eğitim dalışında Akdeniz endemiği olan posidonya çayırlarının gelişimini inceledi.

Gökoğlu, çıkarılması ve koparılması yasak olan posidonya çayırlarına teknelerin çapa ve zincirlerinin verdiği zararı görüntüledi. Birçok posidonya çayırının çapalar nedeniyle köklendiğine şahit olan Gökoğlu, "Akdeniz'in akciğeri" olarak bilinen posidonya çayırlarındaki balık ve deniz canlılarının hareketliğini de görüntüledi.

Gökoğlu, AA muhabirine, posidonya çayırlarının Akdeniz ve Ege kıyılarında yayılım gösterdiğini söyledi.

Posidonya çayırlarının köklü bitkiler olduğuna işaret eden Gökoğlu, "Akdeniz'in akciğeri olarak bilinirler ancak ben onlara 'denizlerin biyolojik arıtma fabrikaları' diyorum. Denize giren elementleri besin olarak kullanırlar ve çevre kirliliğini yok ederler. Akdeniz ve Ege için önemli bir şans." dedi.

- "Tekne çapaları posidonyaları köklüyor"

Çayırların denize sürekli oksijen sağladığına dikkati çeken Gökoğlu, "Balıkların yavru bıraktığı, gizlendiği önemli bir alan. Balıkların nesli için çok önemli. Hatta balıklar için besin kaynağı. Posidonyalar deniz içindeki erozyonu da önlüyor." diye konuştu.

Deniz ekosistemi için büyük önem taşıyan posidonya çayırlarının insan faktörlü nedenlerle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna işaret eden Gökoğlu, "Teknelerin yanlış çapalaması nedeniyle büyük oranda azaldılar. Tekne çapaları posidonyaları köklüyor, zincirleri ise eziyor. Dalış yaptığımız koylarda çölleşmenin başladığını gördük ve çok üzüldük. Önceden ekin tarlası gibi olan yerlerde az sayıda çayıra rastladık. Bu çayırlar yüzlerce yıldır bu koylara kök salmış ve denizi besliyordu." ifadelerini kullandı.

Turizmin Antalya için önemli olduğunu ve tekne turlarının devam etmesi gerektiğini dile getiren Gökoğlu, "Ancak bu tekneler zincir atmamalı. Kazıklama ya da tonozlama sistemi yapılmalı. Tekneler buralara bağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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