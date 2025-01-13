Teknik direktör Abdullah Avcı'nın tercihi Arda Güler oldu! "Abluka'dan çıktı..."

Anadolu Ajansı Spor Servisi'ni ziyaret eden Avcı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"ABLUKADAN ÇIKTI"

Abdullah Avcı, "Spor" kategorisinde oyunu Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafından yana kullandı.

Tecrübeli adam, milli futbolcu Arda Güler'in EURO 2024'te 4 Avusturyalı oyuncu ile mücadele ettiği "Abluka" fotoğrafı için oy kullanırken, "Böyle teknik oyuncuları seviyorum, böyle oyuncuların düşünce hızı fazla oluyor. Dört kişinin arasından çıkacağı yolu kendi kendine bulmuş gibi. Bence mevcutta iyi gidiyor, üstüne koyarak da devam edecek. Umarım o seviyelerde kalmaya devam eder. Bence Arda ablukadan çıkmış, boşluğu ve koridoru bulmuş." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "Gün doğumunda İHA" fotoğrafına oy verirken, "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "100 yıl sonra", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" fotoğrafını beğendiğini belirtti.