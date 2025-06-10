SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Teknik direktör Claudio Ranieri, İtalya Milli Takımı'nı reddetti

İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri'nin, İtalya Milli Futbol Takımı'nı çalıştırma teklifini reddettiği bildirildi.

Teknik direktör Claudio Ranieri, İtalya Milli Takımı'nı reddetti
Berker İşleyen

"Gök-mavililer"de istenilen sonuçların alınamaması dolayısıyla görevden alınan teknik direktör Luciano Spalletti'nin yerine arayışlar sürüyor.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina'nın, Spalletti'den boşalan koltuk için ilk sırada düşündüğü Ranieri'den olumsuz yanıt geldi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, 73 yaşındaki deneyimli teknik adam, "Başkan Gravina'ya çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Bu büyük bir onur, bunu ciddi şekilde düşündüm ve sonunda Roma için çalışmayı sürdürmeye karar verdim. Friedkin ailesi (Roma'nın ABD'li sahipleri) de bana milli takımla ilgili alacağım her karara tam destek verdiler ancak bu karar sadece benimdir." ifadelerini kullandı.

Gravina'nın, deneyimli teknik adamın olumsuz yanıtı sonrasında alternatiflere yöneldiği kaydedildi.

Claudio Ranieri, geride kalan sezonun ortasında alt sıralardan aldığı Roma'yı ligde 5. sıraya kadar çıkarttı.

La Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport'ta çıkan haberlerde, Ranieri'nin federasyonun teklifini geri çevirmesi sonrasında milli takım teknik direktörünün kim olacağı konusunda "kaos" ve "daha önce hiç yaşanmamış bir kriz" yaşandığı belirtildi.

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'ı çalıştıran Stefano Pioli'nin isminin yeniden ağırlık kazandığı, bununla beraber İtalya Milli Takım kaptanı olarak 2006'da Dünya Kupası'nı kaldıran Fabio Cannavaro'nun da adının geçtiği ifade edildi.

2023'te milli takımdaki görevini bırakan ve şu an boşta olan Roberto Mancini'nin de tekrar bu göreve dönebileceği konuşuluyor.

SPALLETTİ, GALİBİYETLE MİLLİ TAKIMA VEDA ETTİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'na Norveç karşısında alınan 3-0'lık yenilgiyle başlayan İtalya Milli Takımı'nda performansı tartışılan teknik direktör Luciano Spalletti, daha önce yaptığı açıklamada Moldova maçının ardından görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Spalletti yönetimindeki "Gök-mavililer" dün Moldova'yı 2-0 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Bu maçla görevinden ayrılan Spalletti, 2023 yılının eylül ayından bu yana başında bulunduğu İtalya Milli Takımı ile çıktığı 24 müsabakada 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi gördü.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'den transfer! Resmen açıklandıFenerbahçe'den transfer! Resmen açıklandı
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kalabalığın sonu görünmedi, mezarlığın demirlerini aştılar...

Kalabalığın sonu görünmedi, mezarlığın demirlerini aştılar...

Suikast iddialarının ardından dikkat çeken açıklama!

Suikast iddialarının ardından dikkat çeken açıklama!

Skriniar'da ikinci perde! F.Bahçe'den ayrılıp G.Saray'a gidiyor

Skriniar'da ikinci perde! F.Bahçe'den ayrılıp G.Saray'a gidiyor

F.Bahçe'ye Arap piyangosu! O ismi istiyorlar... Kasa dolup taşacak

F.Bahçe'ye Arap piyangosu! O ismi istiyorlar... Kasa dolup taşacak

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

Davinson Sanchez ile sözleşme uzatılıyor...

Davinson Sanchez ile sözleşme uzatılıyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.