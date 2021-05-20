SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Teknik direktör Erol Bulut, Gaziantep FK ile görüştü

Teknik direktör Erol Bulut, Gaziantep FK ile görüştü

20.05.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK ile Erol Bulut arasındaki görüşmenin detayları belli oldu. Deneyimli teknik adam, Gaziantep şehrine gelip yönetimle görüşme gerçekleştirdi.

Teknik direktör Erol Bulut, Gaziantep FK ile görüştü

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, Gaziantep FK ile görüşmelerini sürdürüyor. Henüz resmi imzalar atılmamasına rağmen son olarak Gaziantep'e giderek şehri gezen Erol Bulut, yönetimle görüştü.

415

Önümüzdeki sezon Sa Pinto'nun olmaması üzerine teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirmeyi düşünen Gaziantep FK, 46 yaşındaki teknik adamla Gaziantep'te görüşme gerçekleştirdi.

EROL BULUT'UN MAAŞ TALEBİ 15 MİLYON TL

Kariyerinde daha önce Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, Gaziantep FK kulübünden yıllık 15 milyon TL (Yaklaşık yıllık 1.5 milyon Euro) maaş talep etti. Taraflar tekrar bir araya gelecek ve anlaşma sağlanması halinde imzalar atılacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyorHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyor
''Sezon sonunda takımdan ayrılıyorum''''Sezon sonunda takımdan ayrılıyorum''
Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Sedat Peker'in evinde yapılan aramanın görüntüleri paylaşıldı

Sedat Peker'in evinde yapılan aramanın görüntüleri paylaşıldı

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Fenerbahçeli yıldız İstanbul'u terk etti!

Fenerbahçeli yıldız İstanbul'u terk etti!

Edin Visca koptu gidiyor! İşte yeni adresi

Edin Visca koptu gidiyor! İşte yeni adresi

Beşiktaş'tan yılın bombası! İşte o teklif

Beşiktaş'tan yılın bombası! İşte o teklif

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bomba iddia! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gidiyor

Bomba iddia! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gidiyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Galatasaray'a tazminat darbesi!

Galatasaray'a tazminat darbesi!

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü!

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü!

Ünlü yorumcuya program çıkışı saldırı girişimi

Ünlü yorumcuya program çıkışı saldırı girişimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.