Teknik direktör Erol Bulut, Gaziantep FK ile görüştü

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, Gaziantep FK ile görüşmelerini sürdürüyor. Henüz resmi imzalar atılmamasına rağmen son olarak Gaziantep'e giderek şehri gezen Erol Bulut, yönetimle görüştü.

Önümüzdeki sezon Sa Pinto'nun olmaması üzerine teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirmeyi düşünen Gaziantep FK, 46 yaşındaki teknik adamla Gaziantep'te görüşme gerçekleştirdi.

EROL BULUT'UN MAAŞ TALEBİ 15 MİLYON TL

Kariyerinde daha önce Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, Gaziantep FK kulübünden yıllık 15 milyon TL (Yaklaşık yıllık 1.5 milyon Euro) maaş talep etti. Taraflar tekrar bir araya gelecek ve anlaşma sağlanması halinde imzalar atılacak.



