Teknik direktör Gian Piero Gasperini, taraftara sandviç fırlattı! 'Hiçbir şey kazanamayacaksın' sözünden sonra çılgına döndü...

İtalya Ligi Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 24. hafta maçında Milan ile Atalanta karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Milan'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada kendi kalesine Jean Musso ve 86. dakikada Junior Messias kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste üçüncü galibiyetini alan Milan, puanını 47'ye yükselterek üçüncü sırada yer buldu. Ligde üst üste ikinci kez yenilen Atalanta ise 41 puanda kalarak altıncı basamakta kaldı.

GASPERINI, MİLAN TARAFTARIYLA ATIŞTI

Karşılaşmanın ardından Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Milan taraftarlarıyla atıştı.

SANDVİÇ FIRLATTI

Tecrübeli teknik adam, kendisine "Hiçbir şey kazanamayacaksın" diyen taraftara elindeki sandviçi fırlattı.

Gasperini bu hareketinin ardından Milan taraftarına hakaretler savurarak arabasını çalıştırdı ve yoluna devam etti. Başarılı çalıştırıcının Milan taraftarlarına sandviç fırlatması, İtalya'da gündem oldu.

