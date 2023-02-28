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Teknik direktör Gian Piero Gasperini, taraftara sandviç fırlattı! 'Hiçbir şey kazanamayacaksın' sözünden sonra çılgına döndü...

28.02.2023 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Ligi Serie A'nın 24. haftasında Milan, Atalanta'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, Jean Musso (kendi kalesine) ve Junior Messias'ın golleriyle sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı ve üst üste 3. galibiyetini alarak 47 puanla 3. sırada yer buldu. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Atalanta ise 41 puanla 6. basamakta yer buldu. Atalanta'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, maç sonunda kendisine seslenen bir Milan taraftarına elindeki sandviçi fırlattı.

Teknik direktör Gian Piero Gasperini, taraftara sandviç fırlattı! 'Hiçbir şey kazanamayacaksın' sözünden sonra çılgına döndü...

İtalya Ligi Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 24. hafta maçında Milan ile Atalanta karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Milan'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada kendi kalesine Jean Musso ve 86. dakikada Junior Messias kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste üçüncü galibiyetini alan Milan, puanını 47'ye yükselterek üçüncü sırada yer buldu. Ligde üst üste ikinci kez yenilen Atalanta ise 41 puanda kalarak altıncı basamakta kaldı.

GASPERINI, MİLAN TARAFTARIYLA ATIŞTI

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Karşılaşmanın ardından Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Milan taraftarlarıyla atıştı.

SANDVİÇ FIRLATTI

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Tecrübeli teknik adam, kendisine "Hiçbir şey kazanamayacaksın" diyen taraftara elindeki sandviçi fırlattı.

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Gasperini bu hareketinin ardından Milan taraftarına hakaretler savurarak arabasını çalıştırdı ve yoluna devam etti. Başarılı çalıştırıcının Milan taraftarlarına sandviç fırlatması, İtalya'da gündem oldu.

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