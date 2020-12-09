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Teknik Direktör Özbalta maçı değerlendirdi

MANİSA HABERLERİ  | 09.12.2020 16:32 | Son Güncelleme

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 1-1 berabere kaldıkları Uşakspor maçını değerlendirdi.

Teknik Direktör Özbalta maçı değerlendirdi

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 1-1 berabere kaldıkları Uşakspor maçını değerlendirdi. Özbalta, “Bu tarz puan kayıpları bazen içerde bazen de deplasmanda olacaktır. Pazar günü Hacettepe maçımız var. Bu maça odaklanıp, bu karşılaşmada kaybettiğimiz 2 puanı orda kazanarak telafi etmek istiyoruz” dedi.
Manisa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında evinde ağırladığı Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı. Manisa FK Teknik Direktör Serkan Özbalta, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Hacettepe maçını kazanarak puan kaybını telafi etmek istediklerini belirten Özbalta, “Maçtan önce zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Bunu da oyuncularımızla paylaştık. Sezon başından beri diğer karşılaşmalarda gösterdiğimiz ciddiyeti bu karşılaşmada da göstermek durumundaydık. O anlamda başarılı olduk. Tabi bir oyuncumuzun olmayışı, Hakan’ın sakatlığı nedeniyle erken oyuncu değişikliği, onların yerine oynayan oyuncular da iyi işler yaptılar. Ancak bir aksaklık oldu oyun içinde. İkinci yarı daha da farklı bir oyun oynadık. Bunun yanında girdiğimiz pozisyonlar var, kaleye indiğimiz pozisyonlar var. Kenardan getirdiğimiz çok organize pozisyonlar var ama bunları değerlendiremedik. Rakip kendi yarı sahasının yarısını kapatarak oynamaya çalıştı, bizim oynadığımız oyun yapısından dolayı. O kilitleri açma adına pozisyona girerek aslında başarılı olduk ama topu fileyle buluşturamadık. O anlamda lig çok uzun bir maraton. İyi giden bir takımız. Bu tarz puan kayıpları bazen içerde bazen de deplasmanda olacaktır. Pazar günü Hacettepe maçımız var. Bu maça odaklanıp, bu karşılaşmada kaybettiğimiz 2 puanı orda kazanarak telafi etmek istiyoruz” dedi.

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