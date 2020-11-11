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Teknik direktör Samet Aybaba, Kayserispor'da ilk antrenmanına çıktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.11.2020 21:00 | Son Güncelleme

Teknik direktör Samet Aybaba, Kayserispor'da ilk antrenmanına çıktı

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Samet Aybaba, sarı-kırmızılı ekibin başında ilk antrenmanına çıktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayserispor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde Kayserispor Tesisleri'ndeki antrenmanda, pas ve dar alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Ayrıca deneyimli teknik adam Aybaba için yarın kulüpte imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.

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