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Teknik direktör Üzülmez'in babasının cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi

23.02.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Üzülmez'in babasının cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi

KOCAELİ (AA) - Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in vefat eden babası Kemal Üzülmez, memleketi Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Üzülmez'in (83) cenazesi, yakınları tarafından Arslanbey Mahallesi Şevkatiye Camisi'ne getirildi. İbrahim Üzülmez ile kardeşleri burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Şevkatiye Kabristanlığı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.​​​​​​​

Törene, Üzülmez'in yakınlarının yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katıldı.

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