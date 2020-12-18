Tekno atıklar Turkcell ile eğitime dönüşüyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell, tekno atıkların geri dönüşümünden gelen geliri çocukların nitelikli eğitimine katkıya dönüştürüyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile birlikte geçen yıl hayata geçen "Eğitime Dönüştür" projesi çocukların hayatına dokunmaya devam ediyor.

Proje ile çevrenin korunması ve doğal kaynaklardan tasarruf edilmesi sağlanırken ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine de katkıda bulunuluyor. Bu yıl tüm Türkiye’deki Turkcell mağazalarından toplanan 6,5 ton elektronik atıktan elde edilen gelirle, pandemi sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimine katkı sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sürdürülebilirliğin Turkcell’in temel iş prensiplerinin arasında bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Turkcell olarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin yanı sıra hayata geçirdiğimiz projelerde de sürdürülebilirliği her zaman odağımıza alıyoruz. Türkiye’de müşterilerinin tekno atıklarından kendini sorumlu hisseden ilk şirket olarak başlattığımız Eğitime Dönüştür projesi ile döngüsel ekonomiye katkı sağlarken ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine de destek olduk. Geçen sene hayata geçirdiğimiz projemiz tüm Türkiye’yi kapsayan mağazalarımız aracılığıyla bir tekno atık seferberliğine dönüşmüş durumda. Çocuklarımızın eğitimi için çok önemli olan bu projeyi aslında bir ‘ileriye dönüştürme’ projesi olarak görüyoruz."

Erkan, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da daha iyi bir dünya için hareket ederek, geliştirdikleri projelerin yanı sıra çocukların eğitimi için çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.

