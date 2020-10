TEKNOFEST 2020’derece alan öğrenciler Rektör Çamsarı’yı ziyaret etti

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Türkiye’nin teknolojik geliminde son 10 senede milli özgüven kazandığını belirterek, "Biz SİHA’mızı yaptık. Dünyada ilk 3’e girdik. Sadece 5 senede oldu bu. Yeter ki, biz bunu yapabiliriz diyelim ve o yönde çalışalım. Çok çalışmak zorundayız ancak böyle bir yerlere geliriz” dedi.

Gaziantep’te gerçekleştirilen Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020’de, projeleriyle 7. sırada yer almayı başaran Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencileri, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’yı ziyaret etti. ’Formhub’ adını verdikleri takımla, tarım konusunda toprak yapısına uygun ürün seçimi ve toprağın pH, sıcaklık ve nemini ölçen bir kit olarak geliştirdikleri projeyle festivale katılan öğrenciler, Rektör Çamsarı ve Genç Girişimci Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu’na kendilerine sundukları destekten dolayı teşekkür ettiler.

Ziyarette konuşan Çamsarı, tüm ekibi tebrik ederek, hedefi olan, çalışkan öğrencilerle sohbet etmekten çok keyif aldığını söyledi. Çamsarı, “Okuduğunuz okulla, yaptığınız işlerle güzel bir yola girmişsiniz. Bu çalışmaların sizi ileride nereye götüreceğinin bilincinde olursanız, o zamanı boşa harcamamanın önemini anlarsınız. İnşallah vatana, millete hayırlı, kurumlarınızı ve kendinizi yücelten güzel işler yapmaya devam edersiniz" diye konuştu.

Dünyanın an be an gelişim içinde olduğunu ve ülke açısından da bu gelişime ayak uydurmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Çamsarı, “TEKNOFEST gibi girişimlerle sizlerin vizyonu açılacak. Orada gördüğünüz projelerle kendinizi geliştireceksiniz. Sizin yerinizde olsam üniversitemizin Teknopark’ına giderim, firmaları gezerim. Mesela ilgi duyduğunuz alanlarda bir firmaya gidin, rica edin, içeri girin, bakın. Orada insanlar ne yapıyor, nasıl çalışmalara imza atıyor. Çok etkilenirsiniz” ifadelerini kullandı.

Tarım Teknoparkı kuruldu

MEÜ içerisinde yer alan Teknopark’taki başarılı firmalar ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Çamsarı, ayrıca genç öğrencilere bir müjde de verdi. Çamsarı, “Allah nasip etti, üniversite olarak ikinci bir Teknopark’ı kurduk. Agropark. Yani Tarım Teknoparkı. Tarsus’ta kuruldu, temeli atıldı. Bakanlıktan alacağımız destekle çalışmalarına başlayacak. Bu konuda şu anda Türkiye’de başka bir örneği yok. Bu önemli yapıda, üniversitemizle birlikte Ticaret Sanayi Odası ve Tarsus Üniversitesi gibi bütün ileri gelen kurumlar yer almakta. Buradan çıkan projeler, vatana millete büyük katkı sağlayacak” dedi.

Öğrencilere, bir fikrin gelişmesi için çaba harcamaları gerektiğini ve olmaz gibi gelen şeylerin bile hayal kurarak, çalışarak başarılabileceğini söyleyen Çamsarı, yapılamayacak hiçbir şeyin olmadığına inandığını belirterek şöyle devam etti; "Gelişimimiz için yazılım ve tarım sektörü çok önemli ancak en büyük çalışma alanı enerji olmalı diye düşünüyorum. Bu 10 senede biz milli özgüven kazandık. Biz SİHA’mızı yaptık, dünyada ilk 3’e girdik. Sadece 5 senede oldu bu. Yeter ki, biz bunu yapabiliriz diyelim ve o yönde çalışalım. Çok çalışmak zorundayız ancak böyle bir yerlere geliriz.”

Genç Girişimci Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu ise Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’nın himayesinde, Genç Girişimci Merkezine bağlı Girişim Limanı olarak bu başarı hikayesine en başından itibaren her türlü desteği verdiklerini belirterek, "TEKNOFEST 2020’de, 30 proje arasında 7. olan bu gençlerimizle gurur duyuyoruz. Merkez olarak bu tür çalışmalara ve projelere destek vermeye devam edeceğiz. TEKNOFEST 2021 olarak, şimdiden destek verdiğimiz 10 projemiz var” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Rektör Ahmet Çamsarı ve Merkezi Müdürü Duygu Hıdıroğlu, başarılı ekibe hediye kırtasiye ürünlerinden oluşan birer çanta takdim etti.