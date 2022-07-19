TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı

KOCAELİ (AA) - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Kocaeli'de başladı.

TEKNOFEST'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, gelişme raporu, teknik tasarım raporu ile sürüş videosu olmak üzere iki farklı aşamayı geçerek final yarışlarına katılmaya hak kazanan takımlar, Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde 24 Temmuz'a kadar yarışacak.

Tasarımından teknik donanımına kadar "en verimli" araçların ortaya çıkmasının amaçlandığı yarışmada, öğrencilerin araç teknolojileri konusunda bilgi birikimi ve deneyim kazanması hedeflenirken, konuyla ilgili araştırma imkanı edinip dünyadaki gelişmeleri takip etmesi de teşvik ediliyor.

Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayisinde kullanımını yaygınlaştırmak ve alternatif enerjilerin araç teknolojilerinde kullanımı konusunda kamuoyunun ilgisini çekerek farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışma, elektromobil (batarya beslemeli elektrikli araç) ve hidromobil (hidrojen enerjili elektrikli araç) olmak üzere iki kategoride düzenleniyor.

Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle lise öğrencileri katılıyor.

Her iki kategoride de birinciler 50 bin, ikinciler 40 bin, üçüncüler ise 30 bin lirayla ödüllendirilecek, lise seviyesinde ise birinciler 30 bin, ikinciler 20 bin, üçüncüler 10 bin lira ödül alacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ise 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

