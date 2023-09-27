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TEKNOFEST İzmir'in açılış töreni yapıldı

27.09.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'in resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

TEKNOFEST İzmir'in açılış töreni yapıldı

AA'nın 9. kez global iletişim ortağı olduğu Çiğli Havaalanı'ndaki TEKNOFEST'in açılış töreni, ana sahnedeki görsel animasyon gösterisi ve TEKNOFEST Marşı'nın icrasıyla başladı.

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, değişimlerin, yeniliklerin çok hızlı geliştiğini söyledi.

Dijital okuryazarlığın ve dijital dönüşümün çok önemli bir seviyeye geldiğini belirten Elban, şöyle konuştu:

"Böyle inanılmaz bir rekabet, bir dönüşüm ve inanılmaz bir yeniliğin olduğu bir dönemde bizim bu dönüşümün dışında kalmamız, buna uzak kalmamız mümkün olamazdı. Ülkemizin gençleri, soyadında da müsemma olduğu üzere Selçuk Bey'in bayraktarlığını yaptığı bu hareketle gelişmiş ülkelerde durum neyse bizde de bunun olabileceğini, bizim de teknolojide lider olabileceğimizi, dönüşümü hızlı yapabileceğimizi gösteren bir atılım yaptılar. Gençlerimize hakikaten güzel örnek oldular ve bunu da yaptıkları güzel eserlerle İHA'larla SİHA'larla diğer teknolojik ürünlerle gösterdikleri gibi TEKNOFEST gibi olağanüstü bir organizasyonla da başta gençlerimiz olmak üzere tüm kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın da beğenisine, ilgisine, bilgisine sundular."

Törende konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile çeşitli bakanlıklardan yetkililer ve aralarında AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın da yer aldığı paydaş kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla butona basılarak TEKNOFEST İzmir'in resmi açılışı gerçekleştirildi.

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