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TEKNOFEST KARADENİZ heyecanı yarın Samsun'da başlıyor

29.08.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Milli Mücadele kenti Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kapılarını açacak - TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam: - "Coşkulu bir şekilde 30 Ağustos Zafer Bayramı ile beraber açılışımızı yapmayı hedefliyoruz"

Bu yıl Samsun merkezli düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ yarın başlıyor.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile ilgili hazırlıklar tamamlandı.

Milli Mücadele'nin başladığı kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başlayacak etkinlikler 4 Eylül'de sona erecek.

Bu yıl festivale, 81 il ve 107 farklı ülkeden 154 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen festivale, sanatçılar, bilim insanları, bakanlar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile çok sayıda davetli katılacak.

Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan turbofan motorlu insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma Samsun'da ilk kez sergilenecek. Hürkuş, Atak Helikopteri, Aksungur, Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı, Akıncı İHA ve Gökbey'in de sergileneceği festivalde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK gösteri uçuşu yapacak, paraşüt timleri gösteri sunacak.

TEKNOFEST'te insansız hava araçları, roket yarışması, savaşan İHA yarışması, sürü robot yarışması, sağlıkta ve ulaşımda yapay zeka, engelsiz yaşam teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, insan yararına teknolojiler gibi 40 farklı alanda 100'ün üzerinde farklı alt kategorilerde yarışmalar gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam AA muhabirine, festival için Samsun Çarşamba Havalimanı'nda hazırlıkların tamamlandığını, artık son rötuşların yapıldığını söyledi.

Bu yıl TEKNOFEST'in TEKNOFEST KARADENİZ olarak adlandırıldığını ifade eden Kökçam, "Biz 'TEKNOFEST KARADENİZ' dedik. On altıncı şehir Samsun. Finalleri burada yapıyoruz. Ana festivali burada yapıyoruz ama bunun öncesinde biz 10 Temmuz itibarıyla başladığımız etkinliklerimizle aralıksız her gün en az iki programla birlikte toplamda 15 farklı şehirde yarışmalarımızı tamamladık." dedi.

Kökçam, 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun'da düzenlenecek etkinliklere 7'den 77'ye tüm halkı davet ederek, şunları kaydetti:

"Tüm Samsunluları, tüm Karadeniz Bölge'mizdeki, tüm ülkemizdeki gençlerimizi, yaşlılarımızı, büyüklerimizi herkesi aile boyu buraya davet ediyoruz. Buraya gelirken belli otoparklar, ulaşım anlamında ring seferleri başta olmak üzere her şey planlandı. Yapmaları gereken teknofest.org web sitesine girip oradan bir kayıt oluşturmak. Buraya kayıt oluşturduktan sonra hızlı bir şekilde girişlerine imkan sunmaya çalışacağız. Hazıklıklar bitti, bizim için artık son toparlanmalar. Son rötuşlarımızı tamamlayıp nasip olursa amacımız salı günü coşkulu bir şekilde 30 Ağustos Zafer Bayramı ile beraber açılışımızı yapmayı hedefliyoruz."

Ömer Kökçam, TEKNOFEST KARADENİZ'in katılımcılar için birçok sürprizi barındırdığını da sözlerine ekledi.

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havacılık samsun çarşamba havalimanı

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