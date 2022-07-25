YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. TEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları 29-31 Temmuz'da yapılacak

TEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları 29-31 Temmuz'da yapılacak

25.07.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları 29-31 Temmuz'da yapılacak

TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Ordu'da 7 dalda yarışmalar düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karadeniz topraklarını karış karış gezen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin, 29-31 Temmuz tarihlerindeki durağı Ordu olacak.

Kentte Karma Sürü Simülasyon, Sürü Robotlar, Sağlıkta Yapay Zeka, Jet Motor Tasarım, Akıllı Ulaşım, Tarım Teknolojileri, Tarımsal İKA yarışmaları olmak üzere toplamda 7 yarışma düzenlenecek.

Ordu'da gerçekleşecek yarışmalara 14 bin 952 takım başvurusu alındı.

Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleşecek etkinlikte T3 Vakfı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı başta olmak üzere yarışma yürütücü kurumları Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile bünyesindeki ORTAR AŞ ve ORYAZ AŞ, SYS Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri LTD ŞTİ ve Ordu Üniversitesinin aktivitelerinin yer alacağı stantları olacak.

TEKNOFEST Ordu'da ayrıca hava gösterileri, dikey rüzgar tüneli, mobil bilim merkezi, deprem simülasyon tırı, müze tırı, "Sahne Senin" etkinliği ve konserler organize edilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baba oğulun boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarışları güvenlik kamerasına yansıdıBaba oğulun boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarışları güvenlik kamerasına yansıdı
GÜNCELLEME - Bursa'da çöp evde, atıkların arasında uzun süre bakımsız bırakılan çocuk bulunduGÜNCELLEME - Bursa'da çöp evde, atıkların arasında uzun süre bakımsız bırakılan çocuk bulundu
Mardin'de başına mermi isabet eden çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldüMardin'de başına mermi isabet eden çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:22
Sabah
05:11
Öğle
12:40
İkindi
16:36
Akşam
20:00
Yatsı
21:40
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.