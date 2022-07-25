TEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları 29-31 Temmuz'da yapılacak

TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Ordu'da 7 dalda yarışmalar düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karadeniz topraklarını karış karış gezen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin, 29-31 Temmuz tarihlerindeki durağı Ordu olacak.

Kentte Karma Sürü Simülasyon, Sürü Robotlar, Sağlıkta Yapay Zeka, Jet Motor Tasarım, Akıllı Ulaşım, Tarım Teknolojileri, Tarımsal İKA yarışmaları olmak üzere toplamda 7 yarışma düzenlenecek.

Ordu'da gerçekleşecek yarışmalara 14 bin 952 takım başvurusu alındı.

Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleşecek etkinlikte T3 Vakfı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı başta olmak üzere yarışma yürütücü kurumları Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile bünyesindeki ORTAR AŞ ve ORYAZ AŞ, SYS Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri LTD ŞTİ ve Ordu Üniversitesinin aktivitelerinin yer alacağı stantları olacak.

TEKNOFEST Ordu'da ayrıca hava gösterileri, dikey rüzgar tüneli, mobil bilim merkezi, deprem simülasyon tırı, müze tırı, "Sahne Senin" etkinliği ve konserler organize edilecek.

