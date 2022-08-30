TEKNOFEST sayesinde görme engelli çocuklar için tasarladığı akıllı bastonun üretimine başladı

İLYAS GÜN - Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST yarışmasında geçen yıl finalist olan Mustafa Ali Özgönül, görme engelli çocuklar için hazırladığı akıllı bastonun üretimini yapıyor.

TEKNOFEST yarışması 23 yaşındaki Özgönül'ü girişimci yaptı. Geçen yıl düzenlenen yarışmaya akıllı baston ile katılan ve finalist olan Özgönül, gelen talepler üzerine TÜBİTAK desteğiyle şirket kurdu.

Görme engelli çalışanı Mehmet Şahin ile birlikte akıllı baston üretimi yapan genç girişimci, ürettiklerini yurt içi ve dışına pazarlıyor.

Özgönül, AA muhabirine, TEKNOFEST yarışmalarına katılmak için geçen yıl akıllı baston geliştirdiğini ve finalist olduğunu söyledi.

Görme engelli çocukların küçük yaşlarda baston kullanımına alışması için ürünü geliştirdiğini anlatan Özgönül, şu bilgileri paylaştı:

"Tıpkı bir oyuncağa benzeyen görünümü ve özellikleri sayesinde çocuklar tarafından kolayca benimsenmektedir. Üzerinde mesafe sensörleri sayesinde kullanıcının çevresini tarar ve çarpma potansiyeli olan engellere karşı ses ve titreşim ile uyarıda bulunur. 2.4 metreye kadar çevresindeki engelleri fark edebilir. Hafif, ergonomik ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Tam şarj ile 4 saat kullanım süresine bulunmaktadır."

Özgönül, akıllı bastonun yurt içi ile özellikle İtalya'dan büyük talep aldığını ve TEKNOFEST Girişim Programı sayesinde ürünün gelişimini daha da artırmayı hedeflediğini dile getirdi.

Görme engelli Mehmet Şahin ise görme engelli çocuklarda bağımsız hareketin çok küçük yaşlarda başlaması gerektiğine işaret etti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Ailenin durumu kabul edememesi nedeniyle bu bağımsız hareket çok geç yaşlarda başlıyor. Geliştirmiş olduğumuz bastonun özelliği, üzerindeki 3 titreşim motoru sayesinde çocuğa konum bilgisi verebiliyor. Aynıca baş hizasındaki engelleri de algılatabiliyoruz. Ben de görme engelliyim. Bastonun içinde interaktif hikayeler ve sesli içerikler bulunuyor. Bu konudaki deneyimimle ben de bu sesli içeriklerin düzenlemesini yapıyorum."

