TEKNOFEST'e ev sahibi Gaziantep'ten büyük ilgi

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Dünyanın en büyük 2. havacılık organizasyonu olarak gösterilen bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne tüm dünyadan 20 bin 91 başvuru yapılırken Gaziantep, Türkiye'nin en çok başvuru gönderen kenti oldu.

AA muhabirinin TEKNOFEST'in resmi internet sitesinden derlediği bilgiye göre, 22-27 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne başvurular toplandı.

Bu kapsamda organizasyona Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın 84 ülkesinden toplam 20 bin 91 başvuru gerçekleştirildi. Başvuru yapan iller ve üniversiteler incelendiğinde ise organizasyona ev sahipliği yapacak kent olan Gaziantep'in ilgisi dikkati çekti.

TEKNOFEST için 3 bin 891 proje gönderen Gaziantep, organizasyona en çok katılım sağlayan şehir oldu. Gaziantep'i 2 bin 625 projeyle İstanbul, bin 117 projeyle Ankara, 743 projeyle de Konya takip etti.

Üniversite başvuruları alanında ise Gaziantep'teki ilgi yine göze çarptı. En çok başvuruyu 424 öğrencinin katılımıyla İstanbul Teknik Üniversitesi, 399 çalışmayla Yıldız Teknik Üniversitesi, 394 çalışmayla da Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) gönderdi. GAÜN'ün yanı sıra kentteki diğer üniversiteler olan SANKO ve Hasan Kalyoncu Üniversiteleri de üst sıralarda yer aldı.