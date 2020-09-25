Teknofest’e katılacak öğrenciler yolcu edildi

Gaziantep’te düzenlenecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılmaya hak kazanan öğrenciler Kütahya’dan yolcu edildi.

Gaziantep’te düzenlenecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılmaya hak kazanan Kütahya Bilim Sanat Merkezi, KÜTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tavşanlı 15 Temmuz Fen Lisesi ve Simav Fen Lisesinden öğretmen ve öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Başyiğit ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar ve okul müdürlerinin katılımıyla Gaziantep’e yolcu edildiler. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; Ocak 2017 tarihinde hayata geçen ve Türkiye’nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedefi olarak benimseyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye’nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenleniyor.