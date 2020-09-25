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Teknofest’e katılacak öğrenciler yolcu edildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.09.2020 11:57 | Son Güncelleme

Gaziantep’te düzenlenecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılmaya hak kazanan öğrenciler Kütahya’dan yolcu edildi.Gaziantep’te düzenlenecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılmaya hak kazanan Kütahya Bilim Sanat Merkezi, KÜTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tavşanlı 15 Temmuz Fen Lisesi ve Simav Fen Lisesinden öğretmen ve öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Başyiğit ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar ve okul müdürlerinin katılımıyla Gaziantep’e yolcu edildiler.

Gaziantep’te düzenlenecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılmaya hak kazanan öğrenciler Kütahya’dan yolcu edildi.
Gaziantep’te düzenlenecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılmaya hak kazanan Kütahya Bilim Sanat Merkezi, KÜTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tavşanlı 15 Temmuz Fen Lisesi ve Simav Fen Lisesinden öğretmen ve öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Başyiğit ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar ve okul müdürlerinin katılımıyla Gaziantep’e yolcu edildiler. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; Ocak 2017 tarihinde hayata geçen ve Türkiye’nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedefi olarak benimseyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye’nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenleniyor.

“Kazanan takımları 3 Milyon TL’nin üzerinde ödüller bekliyor”
TEKNOFEST 2020 Gaziantep’te düzenlenecek olan 21 farklı kategorideki Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçen seneden farklı olarak, Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması yer alacak. Yarışmayla Türkiye’de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedefleniyor. Bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST 2020 Gaziantep’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 Milyon TL’nin üzerinde ödüller bekliyor.

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Merkez
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Merkez
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Sağlık Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Selçuk Eczanesi
Tavsanli
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