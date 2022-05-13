TEKNOFEST'te yarışacak öğrencilere destek olmak için alışveriş şenliği düzenlendi

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği, TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına katılacak öğrencilere destek olmak için alışveriş şenliği gerçekleştirdi.

Atakum'daki Green Golf ve Tenis Kulübü'nde düzenlenen şenlikte ev ve iş yerlerinde yaptıkları ürünleri satışa sunan kadınlar, elde ettikleri geliri TEKNOFEST'in teknoloji yarışmasına katılacak öğrencilerin projelerine destek olmak için bağışlayacak.

Dernek başkanı Burcu Keskin, AA muhabirine, lösemili ve engelli çocukların tedavilerinin yanı sıra köy okullarındaki çocukların kışlık giyecek ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Bu yıl TEKNOFEST'in Samsun'da yapılacağını hatırlatan Keskin, "TEKNOFEST yarışmalarına katılacak öğrencilerin projelerini yapmalarına destek olmak istedik. Samsun'da özellikle TEKNOFEST'in teknoloji yarışmasına insansız hava aracı projesi ile katılacak İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin tüm proje masraflarını buradan elde edilen gelirle karşılamak istiyoruz." dedi.

Derneğin başkan yardımcısı Arzu Uslu ise TEKNOFEST'in Türkiye'nin uluslararası bir markası olduğuna işaret ederek, "Burada yarışan öğrencilerin ürettikleri projelerin ülke kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu kapsamda lise öğrencilerinin insansız hava aracı projesine destek olmak istedik. Samsun'da üretim yapan kadınlarımız da bu konuda bizlere destek oldu. Üç gün sürecek alışveriş şenliğinden elde edilecek gelir, öğrencilerimizin projesini tamamlamasına katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

