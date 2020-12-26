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Teknokent ve Malatya Büyükşehir arasında "iş birliği" toplantısı

MALATYA HABERLERİ  | 26.12.2020 12:42 | Son Güncelleme

Malatya Teknokent, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile yazılım ve teknoloji ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik iş birliği yapılabilmesi için toplantı yapıldı.

Teknokent ve Malatya Büyükşehir arasında "iş birliği" toplantısı

Malatya Teknokent, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile yazılım ve teknoloji ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik iş birliği yapılabilmesi için toplantı yapıldı. Malatya Valiliğinde yapılan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) toplantısında “ilin kamu kurumlarının yazılım ve teknoloji ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda Malatya Teknokent firmalarına öncelik tanınması” maddesi gündeme alındı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay’ın belediyenin ihtiyaç duyacağı yazılımların Teknokent bünyesinde bulunan firmalarda geliştirilmesi talebi istişare edilmişti. Talep doğrultusunda Büyükşehir Belediyesinin yazılım ihtiyaçlarını gidermek ve kapsamlı belediye yönetim otomasyonunun Malatya Teknokent firmaları tarafından yapılması konusunu istişare etmek üzere, Malatya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kocamaz, Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay ziyaret edildi. Ziyarete Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Mustafa Ünlü de katıldı.
Ziyarette karşılıklı iş birliğinin başlatılması için protokol imzalanması kararı alındı.

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