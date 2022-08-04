Teknoloji, futbola el koyuyor! Yeni ofsayt sistemi forvetlerin korkulu rüyası olacak

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni sistemin, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacağı duyuruldu.

UEFA Hakem Komitesi, 10 Ağustos Çarşamba günü Helsinki Olimpiyat Stadı'nda Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak 2022 UEFA Süper Kupası maçının hakemi olarak Michael Oliver'ı (İngiltere) atadı.

STADYUMUN ÇATISINA KAMERALAR KURULACAK

Oyuncuların maç sırasında uzuvlarını takip edecek ve bir futbolcunun ofsayt pozisyonunda olup olmadığını algılayabilecek yeni bir teknoloji olan “yarı otomatik ofsayt teknolojisi”, stadyumun çatısına kurulan bir kameradan elde edilen görüntülerle sonuca karar veriyor. Ofsaytı gerçek zamanlı olarak tespit edebilen bu sistem, her bir oyuncu için 29 farklı veri noktasından saniyede 50 kez veri toplayabiliyor.

10 Ağustos Çarşamba günü Helsinki Olimpiyat Stadı’nda son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ve son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt arasında oynanacak 2022 UEFA Süper Kupası maçında denenecek olan bu sistem önümüzdeki sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi’nde de kullanılacak.



