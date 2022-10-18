Teknoloji gafı! Eşine göndereceği çıplak fotoğrafları yanlışlıkla anne ve babasına atınca utandı

Sosyal medyada fit vücudunu sergileyerek sağlıklı yaşama yönelik içerikler paylaşan Steph Claire Smith, KICPOD podcast'inin bir bölümüne konuk olarak hayatında en çok utandığı anı anlattı. Anne ve babasına yanlışlıkla çıplak fotoğraflarını gönderdiğini ifade eden Smith annesinin cevabıyla utancının katlandığını itiraf etti.

“BUNU GÖRMEMİZ GEREKTİĞİNİ SANMIYORUM”

Eşine göndermek için çıplak fotoğraflarını çektiğini ifade eden Smith, “Kocamla ilişkimizi renklendirmek için çıplak fotoğraflarımı göndermeye karar verdim. Ancak yanlışlıkla anne ve babama çıplak fotoğraflarımı gönderdim. En kötü yanı annem ‘Bunu görmemiz gerektiğini sanmıyorum’ diye cevap verdi. Çok utandım” dedi.

Fotoğrafları mesaj uygulaması üzerinden silmesine rağmen ebeveynlerinin telefonuna otomatik bir şekilde kaydolduğunu söyleyen Smith, “Uzun bir süre onların yüzüne bakamadım. Gerçekten korkunçtu” diye konuştu.



