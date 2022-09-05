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Sosyal medya canlı yayınında cinsel ilişkiye girdi! Twitch yayıncısının cezası adeta ödül oldu

05.09.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitch’te ‘Kimmikka’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği fark edilince hesabı erişime kapatılmıştı. Genç kadına verilen erişim cezasının 1 hafta sürmesiyle birlikte, Kimmikka’nın açılan hesabındaki takipçisi sayısı da hızla arttı.

Sosyal medya canlı yayınında cinsel ilişkiye girdi! Twitch yayıncısının cezası adeta ödül oldu

Twitch’te ‘Kimmikka’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın sosyal medyada camlı yayın yaptığı sırada bir skandala imza attı. Kullanıcılar tarafından fark edilen görüntülerde Kimmika’nın yüz hatları ve masanın heman yanında bulunan camdan yansıyan erkek arkadaşının görüntüsü dikkatleri çekti. Canlı yayın sırasında hayranlarından gelen soruları ve tepkileri geçiştiren Kimmikka’nın hesabı şikayetler üzerine kapatıldı.

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İTİRAF ETTİ

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Sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilerin üzerine canlı yayında cinsel ilişkiye girdiğini kabul eden Kimmika, sarhoş olduğunu ve kontrolünü kaybettiğini açıkladı. Kimmika’nın hesabı 7 gün sonra yeniden erişime açıldı ve genç kadının takipçisi sayı 231’den 1.600’e ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Twitch
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