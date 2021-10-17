Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir vergisi stopajı teşvikinde oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin, toplam çalışma süresinin yüzde 50’sini aşmamak kaydıyla bölge dışarısında geçirdikleri süreler, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında olacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından yüzde 20 olarak belirlenen oranın, 31 Aralık 2022'ye kadar yüzde 50 olarak uygulanması kararlaştırıldı.
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