Teknolojinin rotası İşTurkcell Teknoloji Buluşmaları'nda belirlendi

İSTANBUL (AA) - Turkcell tarafından düzenlenen İşTurkcell Teknoloji Buluşmaları'nda farklı sektörlerden 400'e yakın üst düzey iş insanı bir araya geldi.

Turkcell açıklamasına göre, şirketin 2018'dan beri bu yana organize ettiği İşTurkcell Teknoloji Buluşmaları, bu yıl "Teknolojinin Rotasında Turkcell Yanında" ana mottosuyla düzenlendi.

Teknoloji, bankacılık, perakende gibi birçok sektörden yaklaşık 400 önemli ismin bir araya geldiğini buluşmada, iş dünyasındaki değişimler, yeni iş modelleri, daha iyi bir gelecek için sürdürülebilir dünyaya dair atılması gereken adımlar, verimliliği ve üretkenliği artırmak için teknoloji yatırımlarının önemi detaylıca ele alındı.

Dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıran, tüketici alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştiren yeni fırsatlar, tehditler ve alınması gereken önlemler de etkinlikte masaya yatırıldı.

- "Dijitalde fark yaratanlar her alanda büyük avantaj elde ediyor"

Açıklamada, etkinlikte yaptığı konuşmasına yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, endüstri 4.0 ve toplum 5.0 gibi kavramların sosyal yaşamın ve iş hayatının önemli bir parçası haline geldiğini belirterek, iş dünyasının uzun zamandır olağanüstü süreçlerden geçmeye devam ettiğini bildirdi.

"Rekabet etmek, yetenek bulmak, müşteri memnuniyetini sağlamak, önceliklendirilmesi gereken konuların başında geliyor." ifadesini kullana Özata, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayrıca sürdürülebilir iş modelleri kurmak ve sürdürülebilirlikle tüm paydaşlar adına gerçek bir etki yaratabilmek de yeni dünya düzeninde çok daha kıymetli. Geleceğe yönelik en doğru adımları atabilmek için organizasyonlar, rotasını dijital dönüşüme çevirmeye uzun bir süredir devam ediyor. Dijital dönüşüm söz konusu olduğunda, her sektörün ve şirketin ihtiyaçları farklılık gösteriyor. Dijital alanda başarılı olan şirketler hem müşteri ve yetenek hem de tedarikçi ve yatırımcı için daha cazip hale geliyor. Dolayısıyla dijitalde fark yaratanlar her alanda büyük avantaj elde ediyor. Geriden takip edenlerin de bu farkı kapaması gittikçe zorlaşıyor."

- "İş teknolojide, teknoloji de Turkcell'de"

Ceyhun Özata, "İş teknolojide, teknoloji de Turkcell'de" diyerek, Dijital İş Servisleri şirketi aracılığıyla iş dünyasının tamamının dijital dönüşüm sürecinde yanlarında olmak için çalıştıklarını kaydederek, yeni nesil veri merkezleri için yatırımlarına her geçen gün hız kattıklarını bildirdi.

Özata, "Derinlemesine branşlaşmış siber güvenlik özelinde 150'nin üzerinde uzman personel kadromuz, 20'den fazla güvenlik portföyümüz ve aldığımız sertifikalarla hizmet kalitemizi artırmaya devam ediyoruz. Turkcell olarak güçlü altyapımız ve teknolojimizle, sektörün büyük oyuncularından kamu kurumlarına kadar hep birlikte yürümek için hazırız." ifadelerini kullandı.

- Türkiye'nin önemli iş insanları dijital çağın trendlerini tartıştı

Açıklamada verilen bilgiye göre, etkinlikte, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş konuşma yaptı.

"Dijital Dönüşüme Değer Katan Teknolojiler için Dijital İş Servisleri" temasıyla konuşmasını gerçekleştiren Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı'nın ardından ise "Yarınlar için Dijital Sürdürülebilirlik" başlıklı panelde Şişecam CTO'su Gökhan Kıpçak, Garanti BBVA Mühendislik Hizmetleri ve Veri Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz ve Doğuş Teknoloji Genel Müdürü Semih İncedayı görüşlerini paylaştı.

Turkcell Kurumsal Büyük Müşteriler Satış Direktörü Serdar Tarhan'ın moderatörlüğünü üstlendiği "Yeni Dünyada Dijital Dönüşen Kazanıyor" başlıklı panelde Flormar CIO'su Berkant Özgün, FLO CTO'su Burak Aktaş ve Gedik Yatırım CIO'su Bülent Parlakol konuşmacı olarak yer aldı.

Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdür Yardımcısı Süha Bayraktar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Stratejik İş Ortaklarımız ile Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" temalı panelde ise HPE Ülke Satış ve Kanal Direktörü Alper Yıldız, Fortinet Bölge Direktörü Arzu Akkaya, Techdata Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı ve Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu CIO'su Fatih Akgül deneyimlerini aktardı.

