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Teknopark İstanbul'dan "BİGGCUBE" programıyla 9 girişime toplamda 1,8 milyon TL hibe

05.07.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Programa 477 başvuru alındı ve 106 girişimci adayına eğitim ve danışmanlık programlarında destek verildi

İSTANBUL (AA)- Teknopark İstanbul'un "1601-TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Destek Programı" kapsamında uygulayıcı kuruluş olarak hayata geçirdiği "BİGGCUBE" programında 9 girişim 200 bin TL'lik destek almaya hak kazandı.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, toplamda 1,8 milyon TL hibenin kazandırıldığı programa 477 başvuru alındı ve 106 girişimci adayına eğitim ve danışmanlık programlarında destek verildi. Teknopark İstanbul'un teknolojik ve inovatif iş fikirlerini olgunlaştırarak erken aşamadaki girişimleri başarılı bir girişim haline getirmeyi hedeflediği program İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi iş birliği ve İstinye Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi paydaşlığında yürütüldü.

Program kapsamında 31 uygulayıcı kuruluş ve 32 iş birlikçi kurum olmak üzere toplamda 63 kurum sürece devam ediyor. Teknopark İstanbul ayrıca ilk kez uygulayıcı kuruluş olarak yer aldığı programda en çok girişimci kazandıran 4. kuruluş oldu.

Sonuçların açıklanmasıyla sadece kendi kazandırdığı girişimcilere değil, aynı zamanda farklı uygulayıcı kuruluşlardan destek alan girişimcilere de ev sahipliği yapma noktasında yoğun talep alan Teknopark İstanbul, kendi girişimcilerinin şirket kuruluş masraflarını karşılıyor, ücretsiz yer tahsis ediyor ve bütün kuluçka imkanlarını girişimcilere sunuyor. Teknopark İstanbul sürecin devamında BİGGCUBE kapsamında hibe alan girişimcilerin iş süreçlerini başarıyla gerçekleştirmelerini ve ortaya çıkacak ürünlerin hızlı bir şekilde ticarileştirilmesini sağlamaya odaklanıyor. Merkez, yeni çağrı dönemlerinde de daha fazla girişimcinin BİGG desteğinden yararlanması ve ekosistemde benzeri olmayan destekleri girişimcilerle buluşturmayı hedefliyor.

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