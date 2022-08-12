Teknosa, Akbank iş birliğiyle pazaryeri satıcılarına özel finansman çözümleri sunuyor

İSTANBUL (AA) - Mağazaları olan dijital bir platforma dönüşüm yolculuğunda teknoloji odaklı pazaryeri iş modelini hayata geçiren Teknosa, Akbank iş birliğiyle pazaryeri satıcılarına özel avantajlar sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, Teknosa, şubat ayında hayata geçirdiği pazaryeri iş modeline dahil olan satıcılara farklı finansman çözümleri sunmak amacıyla Akbank ile iş birliği yaptı.

KOBİ Hareketi kapsamında işletmelerin işine hız, gücüne güç katmak için farklı paketler oluşturan Akbank, Teknosa pazaryeri satıcıları için özel avantajlar sunmaya başladı.

İş birliği kapsamında, hak ediş ödemelerini Akbank aracılığıyla alan Teknosa satıcıları "KOBİ'ye Hoş geldin" avantajları ile 12 ay boyunca Akbank internet ve mobil kanallardan yapacakları 100 Havale, 100 EFT, 2 adet 25 yapraklı çek karnesi ve 50 adet çek tahsilatı işlemlerini ücretsiz olarak yapabilecek.

Ayrıca masrafsızlık tanımlanan müşterilerin 6 ay boyunca ödemelerini Akbank hesapları üzerinden almaları durumunda ise mevcut teklife ek, 50 EFT, 50 Havale, 2 adet 25 yapraklı çek karnesi ve 50 adet çek tahsilatı yine ücretsiz sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, bu iş birliğiyle birlikte Teknosa ödemelerini Akbank aracılığıyla alan Teknosa pazaryeri satıcılarına, 100 bin TL'ye kadar kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere, vadesiz mevduat hesabına 10 gün sıfır faizli artı para tanımladıklarını belirtti.

Oğuz, "Yeni Akbanklı Teknosa pazaryeri satıcıları, 31 Ağustos tarihine kadar yapacakları üye işyeri başvurularında, yıl sonuna kadar yurt içi peşin işlemlerde tüm kartlar için yüzde 1,09 komisyon oranından ve yüzde 50 POS hizmet ücreti indiriminden faydalanabilecek.

Ayrıca, bu tarihe kadar ilk kez Axess Business kredi kartı alan müşterilere 500 TL'ye varan chip-para ödülü imkanı sunuyoruz. Bu avantajlara ek olarak Akbank Mobil'den yeni müşteri olan Teknosa pazaryeri satıcısı KOBİ'ler yüzde 0,99 faiz oranı ile 50 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecekleri gibi maaş ödemeleri için Akbank'a talimat verecek Teknosa tedarikçileri de 3 bin 500 TL'ye varan avantajlı promosyon tutarlarından yararlanabilecekler." ifadelerini kullandı.

- "Tüm ekosistemde daha fazla değer yaratmayı hedefliyoruz"

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de Akbank ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden büyük mutluluk duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Tüketici beklentilerine uygun olarak hayata geçirdiğimiz pazaryerinde, müşterilerimize teknoloji ekosisteminde yer alan ürün ve hizmetleri, teklifleri, en kapsamlı deneyim ve Teknosa güvencesiyle sunuyoruz. Şubat ayından bu yana teknosa.com'daki ürün sayımız 15 kattan fazlasına ulaştı, pazaryerimizdeki diğer satıcılar Türkiye’nin her noktasına satış yaptı. Bizim için Teknosa'ya duyulan güven ve müşterinin yaşadığı deneyimden mutlu olması çok önemli.

Bu bağlamda, Türkiye'de müşterilerine en iyi deneyim sunan, veri ve objektif bazlı yöntemlerle özenle seçip çalıştığımız pazaryeri satıcılarımızın finansman konusunda ellerini rahatlatacak çözümler geliştirmeyi de sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Teknolojinin gelişimine paralel bir biçimde müşterilerimizin istediği son trend ürünleri sunan satıcılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yanlarında olmaya devam edeceğiz. İş ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun iş birlikleriyle tüm ekosistemde daha fazla değer yaratmayı hedefliyoruz."

