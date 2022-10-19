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Teknosa, BlindLook iş birliği ile görme engelli kullanıcılar için erişilebilir hale geldi

19.10.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknosa, BlindLook iş birliği ile görme engelli kullanıcılar için erişilebilir hale geldi

İSTANBUL (AA) - Teknosa, BlindLook ile yaptığı iş birliğiyle teknosa.com web sitesini görme engelli kullanıcılar için erişilebilir hale getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, görme engelli kullanıcıların teknoloji alışverişlerini kolaylaştıracak bir ilke daha imza attı. Görme engelli kullanıcıları özgürleştiren girişim BlindLook ile iş birliğine giden Teknosa, teknosa.com’da görme engelli kullanıcılar için 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü’nde sesli simülasyon dönemini başlattı.

BlindLook’un sesli simülasyon teknolojisinin teknosa.com web sitesine uyarlanmasıyla görme engelli kullanıcılar teknoloji alışverişlerinin her aşamasını teknosa.com üzerinden kolaylıkla yapabilecek.

Teknoloji odaklı pazaryerine dönüşen teknosa.com’a uyarlanan sesli simülasyon teknolojisi ile görme engelli kullanıcılara tüm site anlatılıyor ve hangi işlem için ne yapmaları gerektiği konusunda detaylı yönlendirmelerde bulunuluyor. Teknosa mobil uygulaması da çok yakında Blindlook iş birliği ile görme engelli kullanıcıların hizmetine sunulacak.

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