Teknosa Genel Müdürü Sezgin, Euronics yönetimine seçilen ilk kadın lider oldu

İSTANBUL (AA) - Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, dünyanın en büyük elektronik satın alma grubu Euronics'in ilk ve tek kadın yönetim kurulu üyesi oldu.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, 32 yıllık geçmişe sahip Euronics'in Londra'da yapılan toplantısında gerçekleşen seçim sonucu yönetim kuruluna giren Sezgin, 3 yıl boyunca dünya elektronik perakende dünyasında aktif olarak sorumluluk üstlenecek.

Teknosa'nın 2012'den beri üyesi olduğu Euronics Grubu, 35 ülkede 8 bin 500'den fazla elektronik mağazasından oluşuyor.

İş hayatı boyunca Sabancı Topluluğu bünyesinde önemli sorumluluklar üstlenen Sitare Sezgin, İzmir Amerikan Koleji'nin ardından 1997'de Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini Manchester Üniversitesi'nde finans ağırlıklı tamamlayan Sezgin, iş yaşamına 1999'da Bain&Company şirketinde başladı. 2001-2004'te The Boston Consulting Group'ta kıdemli danışman olarak görev yapan Sezgin, 2004'te Sabancı Topluluğu'na katıldı. Sezgin, 2004-2009 yıllarında Sabancı Holding Perakende Grup Başkanlığı'nda Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, 2010-2011'de Akbank'ta Yeni Ürün ve Kanal Geliştirme biriminde bölüm başkanı olarak görev aldı.

Sezgin, 2011-2018 yıllarında Boyner Grup'a bağlı Back-Up ve Bofis Turizm şirketlerinin genel müdürlüğünü üstlenirken, 2016-2018'de Carrefoursa ve Avivasa'da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Şubat 2018 itibarıyla Akbank iştiraki AkÖde şirketinin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sezgin, 1 Eylül 2021'den bu yana Teknosa Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor.

