Teknosa, Rize cadde mağazasını yeni yerine taşıdı

İSTANBUL (AA) - Teknosa, Rize’deki cadde mağazasını Şimal AVM’ye taşıdı.
Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Rize Şimal AVM içerisinde standart mağaza konseptiyle 903 metrekare alanda hizmet verecek olan yeni Teknosa mağazasında, en çok ihtiyaç duyulan son teknoloji ürünler avantajlı fiyatlarla tüketicilerin ilgisine sunuluyor.
Teknosa, gelecek dönemde de mağaza ve dijitalleşme yatırımlarını sürdürmeye, çoklu kanalda öncü adımlar atmaya devam edecek.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz