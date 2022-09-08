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Teknosa’da "okula dönüş" kampanyası sürüyor

08.09.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların açılmasıyla birlikte ihtiyaç listesinde öne çıkan ürün gruplarına ağırlık veren Teknosa, başta notebooklar olmak üzere yüzlerce farklı üründe avantajlı fırsatlar sunuyor

İSTANBUL (AA) - Teknosa, eylül ayı boyunca devam edecek "okula dönüş" kampanyası ile notebooktan tablete, akıllı telefondan aksesuara pek çok ürün grubunda kampanya düzenliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, okula dönüş döneminde farklı indirim ve kampanyalar ile öğrencilerin ve ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Okulların açılmasıyla birlikte ihtiyaç listesinde öne çıkan ürün gruplarına ağırlık veren Teknosa, başta notebooklar olmak üzere yüzlerce farklı üründe avantajlı fırsatlar sunuyor.​​​​​​​

Teknosa’nın Microsoft, Intel ve Casper iş birliğiyle gerçekleştirdiği #oyunbizimdunyamiz gaming notebook kampanyaları tüm oyunseverler için devam ediyor.

Teknosa’da tüm Huawei, Lenovo flex, yoga, creator serili ve seçili Asus marka notebookların yanında Office hediye kampanyası 12 Eylül’e kadar sürüyor.

Eylül boyunca hem Apple MacBook ve iPad’lerde hem de seçili Samsung marka tabletlerde "eskiyi getir, yeniyi götür" kampanyası var. Seçili Samsung marka tabletlerle Galaxy Buds2 kulaklığa yüzde 50 indirimle sahip olunabiliyor.

Seçili Lenovo ve Samsung tabletlerin yanında ise Tekno Garanti hediyesi sunuluyor. Aksesuarlarda da avantajlı fırsatlar sunan Teknosa,'da, bluetooth TWS kulaklıklarda yüzde 20’ye, kulak üstü kablosuz kulaklıklarda ve notebook çantalarında yüzde 30’a varan indirimler eylül boyunca teknolojiseverleri bekliyor.

Seçili akıllı çocuk saatlerinde de 30 Eylül’e kadar fırsatlar devam ediyor. Xiaomi Redmi 10 4-128 GB akıllı telefonlar da 9-12 Eylül'de 5 bin 899 TL'lik fiyatıyla öne çıkıyor. Kampanyadan Teknosa’nın 67 ile yayılan mağazaları ve teknosa.com’dan alışveriş yapanlar yararlanabilecek.

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