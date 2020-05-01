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Teknosa'dan ilk çeyrekte 1 milyar 48 milyon TL ciro

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.05.2020 11:02 | Son Güncelleme

Teknosa bir önceki yılın aynı dönemine göre ciro bazında yüzde 25 seviyesinde büyüme gösterdi - Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan: - "Dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşüm ile yükselen performansımızı sürdürdük" - "Teknosa olarak bu dönemde en temel önceliğimiz müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı. Bu kapsamda sürecin en başından itibaren hızlıca önlemlerimizi aldık ve mağazaları ilk kapatma kararı alan teknoloji perakendecisi olduk"

İSTANBUL (AA) - Teknosa, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 48 milyon TL ciroya ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre ciro bazında yüzde 25 seviyesinde büyüme gösterdi.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin dijitalleşme altyapısına yapılan yatırımları ve müşteri odaklı dönüşümü, yılın ilk çeyreğinde ciro, sepet büyümesi, Teknosa.com ve mobil platformlarında yükselen satış grafiği ile kendisini gösterdi.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik büyüme gerçekleştiren Teknosa'nın ilk çeyrek cirosu ise 1 milyar 48 milyon TL oldu.

Teknosa'nın, yılın ilk 3 ayında e-ticaret kanalındaki performansına bakıldığında, 2020 yılında online satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109 büyüdü. Böylelikle online satışların payı Teknosa'nın bu dönemdeki toplam cirosunun yüzde 10,7'sine ulaşmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşüm ile yükselen performansı sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni Neslin Teknosa'sı vizyonuyla dijital altyapımıza önemli yatırımlar yaparak müşterilerimize her an, her yerde, diledikleri şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlamak üzere çalışıyoruz. Özellikle son birkaç yıldır üzerine eğildiğimiz veri analitiği modelleriyle müşterilerimizin ihtiyaç ve isteklerine göre şekil alabiliyor, onlara daha fazla değer sunabiliyoruz. Bunun karşılığını almak bu alandaki atılımlarımızı hızlandırmak anlamında hepimizi motive ediyor."

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının teknoloji alışverişi ihtiyaçlarına etki ettiğini aktaran Gürcan, bu dönemde en temel önceliklerinin müşteri ve çalışan sağlığı olduğunu vurguladı.

Gürcan, bu kapsamda sürecin en başından itibaren hızlıca önlemleri aldıklarını, mağazaları ilk kapatma kararı alan teknoloji perakendecisi olduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"22 Mart gecesi itibariyle tüm mağaza faaliyetlerimizi geçici olarak durdurduktan sonra müşterilerimize Teknosa.com ve mobil platformlarımız üzerinden kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme yatırımları hem müşterilere sunduğumuz hizmetin devamlılığı hem de operasyonların, süreçlerin sürdürülmesi noktasında bu yeni ve zorlu koşullara hızla adapte olmamızı sağladı.

Bu zor dönemde online kanallarımızdaki satış artışı, bizlere hayatlarımızda teknolojinin ne kadar önemli bir yer kapladığını ve zaruri bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha gösterdi. Dileğimiz tüm dünyada ve ülkemizde en kısa zamanda bu salgının geride bırakılması. Tüm müşterilerimizle online kanallarımızın yanı sıra mağazalarımızda en sağlıklı koşullarda buluşmak için sabırsızlanıyoruz."

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