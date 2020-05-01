Teknosa'dan ilk çeyrekte 1 milyar 48 milyon TL ciro

İSTANBUL (AA) - Teknosa, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 48 milyon TL ciroya ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre ciro bazında yüzde 25 seviyesinde büyüme gösterdi.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin dijitalleşme altyapısına yapılan yatırımları ve müşteri odaklı dönüşümü, yılın ilk çeyreğinde ciro, sepet büyümesi, Teknosa.com ve mobil platformlarında yükselen satış grafiği ile kendisini gösterdi.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik büyüme gerçekleştiren Teknosa'nın ilk çeyrek cirosu ise 1 milyar 48 milyon TL oldu.

Teknosa'nın, yılın ilk 3 ayında e-ticaret kanalındaki performansına bakıldığında, 2020 yılında online satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109 büyüdü. Böylelikle online satışların payı Teknosa'nın bu dönemdeki toplam cirosunun yüzde 10,7'sine ulaşmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşüm ile yükselen performansı sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni Neslin Teknosa'sı vizyonuyla dijital altyapımıza önemli yatırımlar yaparak müşterilerimize her an, her yerde, diledikleri şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlamak üzere çalışıyoruz. Özellikle son birkaç yıldır üzerine eğildiğimiz veri analitiği modelleriyle müşterilerimizin ihtiyaç ve isteklerine göre şekil alabiliyor, onlara daha fazla değer sunabiliyoruz. Bunun karşılığını almak bu alandaki atılımlarımızı hızlandırmak anlamında hepimizi motive ediyor."