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Teknosa'dan işitme engelli müşterilere görüntülü çağrı merkezi hizmeti

11.03.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknosa'dan işitme engelli müşterilere görüntülü çağrı merkezi hizmeti

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, işitme engelli müşterilerinin alışveriş yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla işaret diliyle görüntülü çağrı merkezi dönemini başlattı.

Şirket açıklamasına göre, Teknosa'nın yeni uygulaması, her türlü talep ve soruların yanı sıra iade ve değişim süreçlerinden servislere, stok bilgilerinden kampanyalara işitme engelli müşterilerin ihtiyaç duydukları her konuda bir çözüm noktası oluyor.

İşitme engelli müşteriler, ayrıca webchat, whatsapp güvenli link ödeme yönteminden de faydalanarak siparişlerini kolay ve güvenli bir şekilde tamamlayabilecek.

Hafta içi 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veren "Teknolojik Eller", ilk aşamada Teknosa.com web sitesi ile mobil uyumlu web sitesinde devreye alındı. Uygulama, nisan sonunda Teknosa'nın mobil aplikasyonunda da işitme engelli müşterilerin hizmetinde olacak.

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