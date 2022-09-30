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Teknosa'nın yenilenmiş telefonları ilgi görüyor

30.09.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Cenk Yenginer: - "Yenilenmiş telefonlara teknoloji severlerin ilgisi çok güzel. Hem sürdürülebilirliğe hem müşteri beklentilerine çözüm sunan bu hizmetimizi tüketicilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) – Teknosa’nın satışa sunduğu tüm bakım, onarım ve testlerden geçmiş, yüzde 100 çalışır ve sıfıra yakın olan yenilenmiş telefonlar, teknoloji severlerden ilgi görüyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa açıklamasına göre, şirket, şubat ayında pazaryerine dönüştürdüğü teknosa.com’u farklı yeniliklerle büyütmeye devam ediyor. Bu kapsamda mayıs ayında teknosa.com’da yenilenmiş telefon satışına da başlamıştı. Ticaret Bakanlığı onaylı Yenileme Merkezleri ile çalışan Teknosa, gerekli tüm bakım, onarım ve testlerden geçmiş, yüzde 100 çalışır ve sıfıra yakın telefonlar için 12 ay garanti ve 14 gün içinde iade garantisi veriyor.

- "Hem sürdürülebilirliğe hem müşteri beklentilerine çözüm oluyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Cenk Yenginer, günümüzde cep telefonlarının lüks tüketimden çıkıp zorunlu bir ihtiyaç haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojinin hızlı gelişimi içinde yeni aldığımız bir telefonun modası birkaç ay içinde geçebiliyor. Yeni teknolojiler de her zaman daha maliyetli oluyor. Biz de teknosa.com’da başlattığımız yenilenmiş telefon satışıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. Yenilenmiş telefonlara teknoloji severlerin ilgisi çok güzel. Hem sürdürülebilirliğe hem müşteri beklentilerine çözüm sunan bu hizmetimizi tüketicilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz."

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