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  4. Tekrar sakatlanan Neymar, gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Kötü kaderin böylesi...

Tekrar sakatlanan Neymar, gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Kötü kaderin böylesi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.04.2025 15:07
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Sakatlıklarla geçirdiği bir yılı aşkın sürenin ardından ülkesinde futbola başladığı Santos formasıyla sahalara dönen 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, tekrar sakatlandı.

Tekrar sakatlanan Neymar, gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Kötü kaderin böylesi...

Tecrübeli futbolcu, Brezilya Serie A'da Atletico MG ile oynadıkları maçın ilk yarısında sol bacağından sakatlandı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle yedek kulübesini işaret eden Neymar, 34. dakikada gözyaşları içinde sahaya tek etti.

AL HİLAL'E TRANSFER OLMUŞTU

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Yıldız futbolcu, İspanya'nın Barcelona ve Fransa'nın Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadıktan sonra Ağustos 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olmuştu.

Astronomik bonservis ve maaş karşılığında Al Hilal'e imza atan Neymar, Ekim 2023'te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyememişti.

SANTOS'TA DA SAKATLANDI

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Santos'a büyük umutlarla dönen Neymar'ın burada da sakatlanması futbol dünyasında büyük üzüntüye yol açtı. Brezilyalı oyuncunun yine sezonu kapatabileceği iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Neymar Sakatlık
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