Teksas'tan Kars'a getirilen embriyolardan elde edilen beefmaster ırkı ilk buzağılar doğdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinden Kars'a getirilen embriyoların uygulandığı taşıyıcı ineklerden elde edilen et verimi yüksek beefmaster ırkı ilk buzağılar dünyaya geldi.

"Beefmaster ve Zavot Sığır Irklarında Embriyo Transferi" projesi kapsamında Teksas eyaletinden Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veteriner Fakültesine beefmaster ırkı büyükbaş hayvanlardan alınan embriyolar getirildi.

Söz konusu embriyoların uygulandığı taşıyıcı zavot ırkı ineklerin ilk 3 buzağısı bir süre önce doğdu.

Öğretim görevlileri ve öğrencilerin kontrolünde bakıma alındıkları alandan dışarı çıkartılan buzağılar gezerek keyifli anlar yaşadı.

Taşıyıcı annelerini emen buzağılar görevlilerce titizlikle besleniyor.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl başlatılan projenin ilk meyvelerini, doğan beefmaster buzağılarla almanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Proje kapsamında embriyo transfer edilen taşıyıcı anne olan gebe ineklerinin bulunduğunu anlatan Kapu, bu ineklerin doğum yapmasıyla aynı cins buzağı sayısının artacağını ifade etti.

- İlk dişi danaya "Kafkas'ın Gülü" adı verildi

Kapu, "Biz Amerika Birleşik Devletleri Beefmaster Birliğinden beefmaster ırkı embriyoları hibe olarak almıştık. Bu embriyolar Ocak 2022'de Kars'a ulaştı, hocalarımız gerekli çalışmaları yaptı ve transferlere başladılar. Geçtiğimiz hafta da 3 tane doğum gerçekleşti. İlk dişi danamız doğdu ve adını 'Kafkas'ın Gülü' koyduk. Şu an 15 gebe ineğimiz var ve doğumlarını bekliyoruz." dedi.

Proje yürütücüsü ve Veteriner Embriyo Teknoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, projenin, ülkede etçi sığır ihtiyacını ucuz ve ekonomik olarak karşılamak için önemli olduğunu anlattı.

- Beefmaster ırkı buzağılar günde 2 kilo alıyor

Öztürkler, beefmaster ırkında yenidoğan dananın çok küçük olduğunu ancak daha sonra hızla kilo aldığını ve günlük yaklaşık 2 kilo besi artışı bulunduğunu aktardı.

Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Kaçar da embriyo transferiyle buzağıların başarıyla doğduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Buzağı doğar doğmaz hemen ilk sütünü içirmemiz gerekiyor çünkü buzağıları hastalıklara karşı koruyacak olan antikorlar 12 saatte yüzde 50 oranında azalıyor. Dolayısıyla biz hemen bu yavrulara sütlerini verdik, daha sonra bakımları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz."

