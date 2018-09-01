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Tekvandocu Rabia Kuşcu hayatını kaybetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 01.09.2018 23:37 | Son Güncelleme

Kastamonu'da evinde aniden rahatsızlanan siyah kuşak tekvandocu Rabia Kuşcu (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tekvandocu Rabia Kuşcu hayatını kaybetti

Kastamonu İnönü Mahallesi Salı Pazarı mevkiinde bulunan evlerinde rahatsızlanan ve mide bulantısı şikayeti ile babası tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne götürülen genç sporcu Rabia Kuşcu, doktorların müdahalesi sonrası Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayatını kaybetti.

Genç sporcunun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Rabia Kuşçu’nun Taşköprü’nün Alatarla köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

ŞAMPİYONAYA HAZILANIYORDU
Rabia Kuşçu’nun 5-9 Eylül tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Taekwondo Poomse Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rabia Kuşcu tekvando

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
muhtemelen güç arttırıcı yasal olmayan ilaç alıyordu.Allah rahmet etsin
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