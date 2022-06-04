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Tekvandoda altın sevinci

04.06.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin: "Dün erkeklerde grand prix tarihimizin ilk altın madalyasını kazanmıştık, bugün de ikincisini elde ettik"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix'sinde 2 altın, 1 bronz madalya kazanmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, milli sporcuları kutladı.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Roma 2022 Tekvando Grand Prix'inin ikinci gününde milli sporcu Emre Kutalmış Ateşli'nin altın madalya kazandığını hatırlatarak, "Emre, ilk turda Güney Kore'den Seongi Lee, ikinci turda İspanya'dan Ivan Garcia Martinez, çeyrek finalde Brezilya'dan 1 numaralı seribaşı Miguel Martins Soares, yarı finalde İngiltere'den Caden Cunningham, finalde Fildişi Sahili'nden olimpiyat şampiyonu Cheick Sallah Cisse'yi mağlup ederek altın madalyaya uzandı." dedi.

Dün Hakan Reçber ile altın, Görkem Polat ile de bronz madalya kazandıklarını hatılatarak, madalya sayısını 3'e yükselttiklerini belirten Şahin, sporcuları ve emeği geçen herkesi tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Dün erkeklerde grand prix tarihimizin ilk altın madalyasını kazanmıştık, bugün de ikincisini elde ettik. Kısa bir süre önce Avrupa şampiyonu olan Hakan Reçber ve Emre Kutalmış Ateşli'nin formlarını sürdürmeleri ve burada şampiyon olmaları önemli. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanlar elde ettiler."

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