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Tekvandoda Avrupa Şampiyonası Seçme Müsabakaları yarın Konya'da yapılacak

15.03.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekvandoda Avrupa Şampiyonası Seçme Müsabakaları yarın Konya'da yapılacak

Avrupa Tekvando Şampiyonası ve Avrupa Para Tekvando Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakaları, yarın Konya'da yapılacak.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Avrupa Tekvando Şampiyonası için erkekler 74, 80 ve 87 kilo için seçme müsabakaları gerçekleştirilecek.

Para tekvandoda ise erkeklerde K44 80 kilo, kadınlarda ise K44 +65 kiloda seçmeler yapılacak. Seçme müsabakaları, Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenecek.

İngiltere'de 19-22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek iki organizasyon için diğer sıkletlerde şampiyonaya direkt katılacak milli sporcular daha önce duyurulmuştu.

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