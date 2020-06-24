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Tel Abyad'da çıkan anız yangınında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.06.2020 18:13 | Son Güncelleme

Tel Abyad'da çıkan anız yangınında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde anızın yakılması sonucu çıkan yangında alevlerin arasında kalan 4 kişiden biri öldü, 3'ü ağır yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ilçesi kırsalında anızın yakılması sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler bölgedeki bir evin etrafını sardı. Alevlerin arasında kalan aynı aileden Emine, Ali, Yusuf ve Ömer Hace ağır yaralandı.

Çevredekilerin özel araçlarıyla Türkiye sınırına getirdiği yaralılar, burada 112 Acil Servis ekiplerince alınarak Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Emine Hace (25) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer 3 yaralı ise ileri tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezine yönlendirildi.

Öte yandan, yangın güvenlik güçlerinin de desteğiyle yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.

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