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Meğer ne çok detay varmış! Tel tel dökülen bir bulgur pilavı yapmak için tüyolar

13.11.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgur, sebze yemeklerine ve dolmalara eşlik etmesinin yanı sıra tek başına da pişirilebiliyor. Bulgur pilavının eşlik edemeyeceği bir yemek düşünmek bile çok zor! Eşsiz tadı ve kolayca hazmedilebilmesi bulguru vazgeçilmez yapan başlıca etkenler arasında. Ama bu pilavın ayarını tutturmak o kadar kolay değil. Peki bu yeteneği nasıl kazanacaksınız? İşte size bazı tüyolar...

Meğer ne çok detay varmış! Tel tel dökülen bir bulgur pilavı yapmak için tüyolar

Anadolu mutfağının ayrılmaz bir parçası olan bulgur pilavı; folat, magnezyum ve B1 vitamini gibi vücudun çok ihtiyaç duyduğu besin değerlerini taşıyor. Bu yüzden de güçlü bir enerji kaynağı olarak biliniyor. Özellikle çocukların sık sık tüketmesi gereken bu mucizevi lezzet, lif kaynağı olduğu için sindirim sorunlarına da iyi geliyor. Tok tutan, zihni rahatlatan ve bağırsaklara dost bir içeriğe sahip olan bulgur ile yapılabilecek en pratik yemek ise pilav. Peki ama iyi pişmiş ve lapa olmayan bulgur pilavı nasıl yapılır? Gelin, tel tel dökülen bulgur pilavı yapmak için araştırdığımız tüyoları paylaşalım.

TEREYAĞLI BULGUR PİLAVI

MALZEMELER

  • 1 çay bardağı pilavlık bulgur (Malzemeleri aynı oranda artırabilirsiniz)

  • 2.5 çay bardağı kaynar su veya et ya da tavuk suyu

  • 3 çorba kaşığı tereyağı

  • 1 çorba kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

  • Et suyunu -ya da hangi suyu tercih ederseniz- küçük bir tencereye dökün ve kaynamasını bekleyin.

  • Kaynayınca bulguru ve tuzu ilave edin.

  • Pilavınızı en kısık ateşte pişmeye bırakın.

  • Yaklaşık 15 dakika sonra tencerenin kapağını açın ve kontrol edin.

  • Pilav göz göz olmuşsa bir küçük boy çatal batırın. Çatal dik durabiliyorsa pilav pişmiştir, altını söndürebilirsiniz.

  • Tencereyi geniş pamuklu bir beze sarın ve 7 dakika dinlendirin.

  • Tereyağını eritin ve sonra içine sıvı yağı ekleyin, yağ kızarıp kokusu çıkınca ocaktan alın.

  • Pilavınızın üzerine yağı gezdirin ama bu aşamada yapış yapış olmaması için karıştırmayın.

  • Tekrar ağzını kapatın ve örtüye sarın.

  • 5 dakika sonra (servis yapacağınız zaman) süzgeçli kaşıkla pilavı ezmeden havalandırarak karıştırın.

  • Bu şekilde yaptığınız pilav tel tel dökülecek ve lapa olmayacak.

  • Pilavınızı bol salata veya turşu eşliğinde servis edebilirsiniz.

  • Aynı malzemeler ve yöntemlerle domatesli soğanlı bulgur pilavı da yapabilirsiniz. Ama bu pilava sadece 1 çay bardağı su koymanız yeterli olur çünkü rendelenmiş domates ve soğan, pilavın pişmesi için gerekli suyu sağlar.
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