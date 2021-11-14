Meğer ne çok detay varmış! Tel tel dökülen bir bulgur pilavı yapmak için tüyolar

Anadolu mutfağının ayrılmaz bir parçası olan bulgur pilavı; folat, magnezyum ve B1 vitamini gibi vücudun çok ihtiyaç duyduğu besin değerlerini taşıyor. Bu yüzden de güçlü bir enerji kaynağı olarak biliniyor. Özellikle çocukların sık sık tüketmesi gereken bu mucizevi lezzet, lif kaynağı olduğu için sindirim sorunlarına da iyi geliyor. Tok tutan, zihni rahatlatan ve bağırsaklara dost bir içeriğe sahip olan bulgur ile yapılabilecek en pratik yemek ise pilav. Peki ama iyi pişmiş ve lapa olmayan bulgur pilavı nasıl yapılır? Gelin, tel tel dökülen bulgur pilavı yapmak için araştırdığımız tüyoları paylaşalım.

TEREYAĞLI BULGUR PİLAVI

MALZEMELER

1 çay bardağı pilavlık bulgur (Malzemeleri aynı oranda artırabilirsiniz)

2.5 çay bardağı kaynar su veya et ya da tavuk suyu

3 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI