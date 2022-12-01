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Telefonlara yükleniyor! Dünya Kupası için tasarlanan uygulama taraftarları heyecanlandırdı! Maçlar artık böyle izlenecek...

01.12.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA'nın Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için özel tasarladığı FIFA Plus uygulaması görenleri hayrete düşürdü. Stadyumda maçı izleyen taraftarlar için tasarlanan uygulama, kamerayı açınca sahadaki futbolcuların isminden, hangi mevkide bulunduklarına kadar anlık olarak veri akışı sağlıyor.

Telefonlara yükleniyor! Dünya Kupası için tasarlanan uygulama taraftarları heyecanlandırdı! Maçlar artık böyle izlenecek...

FIFA, teknolojik nimetlerden faydalanmaya devam ediyor. Akıllı ofsayt sistemi, kale çizgisi teknolojisi gibi birçok yeniliği futbola kazandıran FIFA, şimdi de Dünya Kupası için daha önce eşi benzeri görülmemiş uygulamayı tanıttı.

SAHADAKİ OYUNCUNUN ADINI GÖSTERİYOR

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na özel tasarlanan uygulama, maçları tribünde izleyen taraftarlara büyük bir hizmet sunuyor. Daha çok stadyumun üst bölgelerinde mücadeleyi takip edenler için yapılan bu uygulama, kamerayı açtıkları anda oyuncuların adını ve hangi mevkide oynadıklarını gösteriyor. Sosyal medyada ortaya çıkan bu video taraftarları etkiledi ve kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

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FIFA'dan yeni kural! Artık her maçta penaltı!FIFA'dan yeni kural! Artık her maçta penaltı!
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FIFA dünya kupası kata erden

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