YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Telefonundaki DEAŞ içeriklerine ulaşılmaması için dişiyle parmak derisini koparmış

Telefonundaki DEAŞ içeriklerine ulaşılmaması için dişiyle parmak derisini koparmış

21.09.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Adana sorumlularından M.H.M. ve A.S. hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı - İddianamede, M.H.M'nin evinde yakalandığı sırada tuş kilidi parmak iziyle açılan cep telefonundaki örgütsel bilgilere ulaşılmaması için parmak derisini ısırarak kopardığı bilgisine yer verildi

SATUK TOPALOĞLU - Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Adana sorumlularından tutuklu iki sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatları bulunduğu iddiasıyla 17 Şubat'ta tutuklanan M.H.M. ve A.S. hakkında yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı.

Suriye uyruklu sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığının bilgi iletim raporuna yer verildi.

Raporda yer alan terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'de eleman kazanma ve lojistik destek sağlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla yapılanma arayışına girdiği ve bu kapsamda "Lecne" adı verilen bir grup oluşturduğu bilgisi iddianamede anlatıldı.

İddianamede, "Lecne" grubunun Adana'da DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'e bağlı Yamaçlı grubu ile irtibatlı olduğu, Suriye'den Türkiye’ye eylem yapmak amacıyla gelmek isteyen örgüt mensuplarına yardım ettikleri, şifreli programlar üzerinden görüşerek onlara "güvenli yol", ailelerine maddi destek ve eylemlerde kullanılmak üzere silah ve patlayıcı ayarladıkları, M.H.M. ve A.S'nin de bu grup içinde yer aldığı belirtildi.

- Telefonundaki örgütsel içeriklerine ulaşılmaması için dişiyle parmak derisini koparmış

İddianamede, polis ekiplerince adresine düzenlenen operasyonla yakalanan sanık M.H.M'nin sağ el işaret parmağının derisini dişiyle ısırarak kopardığı, sanığın bu eylemini, tuş kilidi parmak iziyle açılan cep telefonundaki örgütsel bilgilerin deşifresini engellemek için yaptığı vurgulandı.

İddianamede, sanık engellemeye çalışsa da cep telefonun açıldığı ve içerisinde çok sayıda örgütsel doküman, DEAŞ mensuplarına ait fotoğraflar, örgütsel içerikli yazışmalar ve görüntüler bulunduğu kaydedildi.

İddianamede beyanına yer verilen tanık M.A. da "M.H.M, örgütün Türkiye sorumlusu 'Refik' kod adlı kişiye bağlı olarak çalışırdı. Örgütün bu faaliyetlerini Türkiye'de toplam 5 kişi yürütür, bunlardan birisi de M.H.M'dir. M.H.M. ile ben Adana'da buluştuk. Kendisi örgüt adına para dağıtım işlerini yürütüyordu." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları ve terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden talimat aldıkları bildirilen sanıklar M.H.M. ve A.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Tutuklu M.H.M. ve A.S. ise suçlamaları kabul etmedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Adana'da 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındıGÜNCELLEME - Adana'da 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Ümraniye'de polise bıçakla saldıran kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldıÜmraniye'de polise bıçakla saldıran kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Muğla'da uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktorun yargılanmasına başlandıMuğla'da uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktorun yargılanmasına başlandı
Anahtar Kelimeler:
suriye Sanık Adana DEAŞ iddianame

Adana Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
04:58
Sabah
06:18
Öğle
12:37
İkindi
16:04
Akşam
18:46
Yatsı
20:00

Adana Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Çarşamba

Diyar Eczanesi
Seyhan
Ayfer Eczanesi
Seyhan
İtimat Eczanesi
Seyhan
Akçatekir Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Bora Eczanesi
Seyhan
Avşar Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

Erotik şakası bela oldu! Nereye yansıtıldığından habersizdi

Erotik şakası bela oldu! Nereye yansıtıldığından habersizdi

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.