Telefonunuzu tamamen şarj etmeyin

Batarya ömrünün kısalmaması için uzmanlar uyarıda bulunuyor. Eğer telefonlarınızı, %90 oranında şarj ederseniz batarya ömrü bir miktar da olsa uzayabilir. Aksi taktirde cep telefonlarınızın çok da uzun bir kullanım ömrü olmayacaktır.

Rus Mail.ru Hi-Tech teknoloji platformunun yöneticisi Dimitri Ryabin, “Telefonun bataryasını tamamen doldurmanın tehlikeli olduğu algısının nedeni, birçok kullanıcının dolum sonrasında telefonu prizden çıkarmaması. Muhtemelen telefonun üzerindeki göstergeyi, şarjdan tam da zamanında çıkarmak için izlemiyorsunuzdur. Şarjda kalan telefon, bataryasında yüzde 100’lük doluluk oranını sağlamak için şarj olmaya devam ediyor. Bu durumda da hala akım üzerinde olduğundan ısınmaya devam ediyor” diyerek konunun önemine.dikkat çekti.

Hem Tesla şirketi hem de Rus uzmanlar yanılıyor olamaz. Bu nedenle uyarıları dikkate almanızda yarar var diye düşünüyoruz.

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