Mynet Trend

Telefonunuzu tamamen şarj etmeyin

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 25.04.2019 09:28 | Son Güncelleme

Bundan kısa bir süre önce Tesla şirketi de kendi araçlarının %100 şarj edilmemesi gerektiğini ifade etmişti. Bu da gösteriyor ki genel olarak lityum içeren pillerin %100 doldurulması hiç de sağlıklı değil. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda, cep telefonlarının en fazla yüzde kaç şarj edilmesi gerektiği açıklandı.

Telefonunuzu tamamen şarj etmeyin

Batarya ömrünün kısalmaması için uzmanlar uyarıda bulunuyor. Eğer telefonlarınızı, %90 oranında şarj ederseniz batarya ömrü bir miktar da olsa uzayabilir. Aksi taktirde cep telefonlarınızın çok da uzun bir kullanım ömrü olmayacaktır.

Rus Mail.ru Hi-Tech teknoloji platformunun yöneticisi Dimitri Ryabin, “Telefonun bataryasını tamamen doldurmanın tehlikeli olduğu algısının nedeni, birçok kullanıcının dolum sonrasında telefonu prizden çıkarmaması. Muhtemelen telefonun üzerindeki göstergeyi, şarjdan tam da zamanında çıkarmak için izlemiyorsunuzdur. Şarjda kalan telefon, bataryasında yüzde 100’lük doluluk oranını sağlamak için şarj olmaya devam ediyor. Bu durumda da hala akım üzerinde olduğundan ısınmaya devam ediyor” diyerek konunun önemine.dikkat çekti.

Hem Tesla şirketi hem de Rus uzmanlar yanılıyor olamaz. Bu nedenle uyarıları dikkate almanızda yarar var diye düşünüyoruz.

Oppo RX17 Neo ile iPhone X karşı karşıya

PARTNERBunları duyunca çok şaşıracaksınız! Kadınım şarkısı bakın kimin için yazılmışBunları duyunca çok şaşıracaksınız! Kadınım şarkısı bakın kimin için yazılmış
Nissan, Notre Dame için harekete geçti Nissan, Notre Dame için harekete geçti
Doraemon: Story of Seasons, PC ve Switch YolcusuDoraemon: Story of Seasons, PC ve Switch Yolcusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon batarya şarj
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Sedye üzerinden mesaj: Ölmedim ayaktayım paşam!

Sedye üzerinden mesaj: Ölmedim ayaktayım paşam!

Meteoroloji tarih verip uyardı! Tam 'bitti' derken...

Meteoroloji tarih verip uyardı! Tam 'bitti' derken...

Türkiye'nin en büyükleri! Baronlara dev operasyon!

Türkiye'nin en büyükleri! Baronlara dev operasyon!

Vatandaşları isyan ettiren görüntü: Zevkle ihbar edilir

Vatandaşları isyan ettiren görüntü: Zevkle ihbar edilir

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple’ın Macbook ailesine rakip olarak tasarlandı

Apple’ın Macbook ailesine rakip olarak tasarlandı

Oppo Reno ile karşımıza çıktı

Oppo Reno ile karşımıza çıktı

Oppo Reno 10x Zoom özellikleri ile neler sunuyor?

Oppo Reno 10x Zoom özellikleri ile neler sunuyor?

Bilim adamları adaları su altında kalmaktan kurtaracak

Bilim adamları adaları su altında kalmaktan kurtaracak

Samsung Galaxy S8 ve S8 + için güvenlik güncellemesi geldi

Samsung Galaxy S8 ve S8 + için güvenlik güncellemesi geldi

Domain ile ilgili son derece ilginç bir araştırma yapıldı

Domain ile ilgili son derece ilginç bir araştırma yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.