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Telesiyejde mahsur kalan 17 kişinin JAK timlerince kurtarılma anı kameraya yansıdı

25.12.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Genel Komutanlığı, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki telesiyejde mahsur kalanların kurtarılma anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde arızalanan telesiyej hattında mahsur kalan ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince kurtarılan 17 kişinin kurtarılma anı kameraya yansıdı.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otele ait kayak pistindeki telesiyej hattı önceki gün mekanik olarak arızalanıp yeniden çalıştırılamayınca hattaki 8 telesiyejde bulunan 17 kişi mahsur kaldı.

Bu kişilerin kurtarılması için bölgeye otelin görevlilerinin yanı sıra bu tür olaylara müdahale etmek için kayak merkezinde hazır bekletilen JAK timleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen JAK timleri, telesiyejlerde mahsur kalanları halat yardımıyla aşağı indirip kurtardı.

Mahsur kalanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı mahsur kalanların JAK timlerince kurtarılmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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