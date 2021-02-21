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Televizyon çalmak için motosiklet çaldılar

21.02.2021 21:13 | Son Güncelleme:
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Televizyon çalmak için motosiklet çaldılar

Samsun’da önce motosiklet ardından da televizyon çalan 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.Olay, Çarşamba ilçesinin Şeyhgüven Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da önce motosiklet ardından da televizyon çalan 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, Çarşamba ilçesinin Şeyhgüven Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. (34) isimli şahsın, evinden televizyonun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince olayla ilgili çalışma başlattı. Jandarma tarafından yapılan araştırmada hırsızların motosiklet ile gelerek televizyonu çaldıkları bilgisine ulaşıldı.
Kısa bir süre sonra Şeyhgüven Mahallesi’nde bulunan Şeyhgüven Köprüsünden motosiklet üzerine yükledikleri televizyon ile kaçmaya çalışan E.U.(19), Ü.C.D. (19) ve E.K.(15) jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan soruşturmada olayda kullandıkları motosikletin de çalıntı ihbarının bulunmasının tespit edilmesi üzerine 3 şahıs gözaltına alındı.
Ayrıca, gözaltına alınan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ihlali nedeniyle toplamda 10 bin 407 TL idari para cezası uygulandı. Soruşturma devam ediyor.

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