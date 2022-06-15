Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Televizyonda sıcak anlar! Love Island (Aşk Adası) villasında yakınlaşan Tasha ve Andrew sosyal medyada gündem oldu

Televizyonda sıcak anlar! Love Island (Aşk Adası) villasında yakınlaşan Tasha ve Andrew sosyal medyada gündem oldu

15.06.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en çok izlenen reality şovlarından biri olan Love Island (Aşk Adası) programı ilginç olaylara sahne olmaya devam ediyor. Yarışmacıların beraber kaldıkları villada cinsel ilişki girdiği görüntülerin yayınlamasıyla popüler olan yarışmanın yeni sezonunda Tasha ve Andrew, özel odaya giden ilk ikili oldu.

Televizyonda sıcak anlar! Love Island (Aşk Adası) villasında yakınlaşan Tasha ve Andrew sosyal medyada gündem oldu

İngiltere’nin popüler izdivaç programı çiftlerin özel anlarını televizyon ekranına taşıdığı için yoğun şikayet alırken aynı zamanda reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor. Önceki sezonlara göre yapımcılar yarışmacıların sonraki hayatlarını etkilememesi adına cinsel ilişki görüntülerine yer vermeyeceklerini söylese de yeni sezon hızlı bir şekilde başladı. Andrew ve Tasha isimli yarışmacılar bu sezon için ilk kez özel odaya giden ikili oldu. O anlar bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Öpüşme sahnesiyle gündem olmuştu! Kızı Gemma Owen, Love Island’a katılan Michael Owen’ı canlı yayında utandıran soruÖpüşme sahnesiyle gündem olmuştu! Kızı Gemma Owen, Love Island’a katılan Michael Owen’ı canlı yayında utandıran soru

YORUM YAĞDI

1

Yeni sezonun en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Andrew ve Tasha özel odada aynı yatakta uzanırken izleyicilere gösterildi. Ardından ise ikilinin öpüşme anları ekranlara yansıdı. Sosyal medya kullanıcılarından ikilinin yakınlaşma anlarına dair yorum yağdı. Bir kullanıcı, “Saklanma yerine giden ilk çift oldular, yarışma şimdi başladı diyebiliriz” yorumunu yaptı. Bir diğeri ise, “İkinci haftasında yarışma alevlendi” yorumunu ekledi.

Sosyal medyayı çıldırtan öpüşme sahnesi! İki kadın yarışmacının öpüşmesine tepki gösteren erkekleri eleştirildilerSosyal medyayı çıldırtan öpüşme sahnesi! İki kadın yarışmacının öpüşmesine tepki gösteren erkekleri eleştirildiler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 Haziran 2022 Çarşamba: TV yayın akışı...15 Haziran 2022 Çarşamba: TV yayın akışı...
Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktıÖnsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı
Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksınBikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın
Anahtar Kelimeler:
Love Island
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Fakir büyümüştü! Genç güzel şimdi 19 yaşında bir milyoner

Fakir büyümüştü! Genç güzel şimdi 19 yaşında bir milyoner

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Teşhir klozetine tuvaletini yaptı! Eliyle almak zorunda kaldı

Teşhir klozetine tuvaletini yaptı! Eliyle almak zorunda kaldı

İlginizi Çekebilir

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Canını hiçe saydı! Koca bir mahalleyi faciadan böyle kurtardı

Canını hiçe saydı! Koca bir mahalleyi faciadan böyle kurtardı

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Çok az biliniyor: Hayrete düşürdü! Tek harika yanı tadı değil

Çok az biliniyor: Hayrete düşürdü! Tek harika yanı tadı değil

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.