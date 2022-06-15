Televizyonda sıcak anlar! Love Island (Aşk Adası) villasında yakınlaşan Tasha ve Andrew sosyal medyada gündem oldu

İngiltere’nin popüler izdivaç programı çiftlerin özel anlarını televizyon ekranına taşıdığı için yoğun şikayet alırken aynı zamanda reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor. Önceki sezonlara göre yapımcılar yarışmacıların sonraki hayatlarını etkilememesi adına cinsel ilişki görüntülerine yer vermeyeceklerini söylese de yeni sezon hızlı bir şekilde başladı. Andrew ve Tasha isimli yarışmacılar bu sezon için ilk kez özel odaya giden ikili oldu. O anlar bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti.

YORUM YAĞDI

Yeni sezonun en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Andrew ve Tasha özel odada aynı yatakta uzanırken izleyicilere gösterildi. Ardından ise ikilinin öpüşme anları ekranlara yansıdı. Sosyal medya kullanıcılarından ikilinin yakınlaşma anlarına dair yorum yağdı. Bir kullanıcı, “Saklanma yerine giden ilk çift oldular, yarışma şimdi başladı diyebiliriz” yorumunu yaptı. Bir diğeri ise, “İkinci haftasında yarışma alevlendi” yorumunu ekledi.



