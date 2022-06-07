Sosyal medyayı çıldırtan öpüşme sahnesi! İki kadın yarışmacının öpüşmesine tepki gösteren erkekleri eleştirildiler

Aşk Adası, yeni sezonuna başlarken sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. İlk bölümde doğruluk-cesaret adı verilen bir oyun oynayan yarışmacılardan Amber Beckford kutudan en çok hoşlandığı kızı öpmesini gerektiren bir kart seçti. Görevini yerine getiren Beckford, Tasha Ghour’u dudağından öptü. Ancak evde bulunan bazı erkek yarışmacılar ikilinin öpüşme anlarına “Bunu yapamazsın” diyerek tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI

Reality şovda iki kadının öpüşmesi üzerine sosyal medyada başlayan tartışmada kullanıcıların bir kısmı bunun özgür bir davranış olduğunu söyleyerek homofobik tepkilere kızdı. Erkek yarışmacıların şok olmasına anlam veremediğini belirten kullanıcılardan biri, “Mutlak şaşkın yüzler gördüm, büyük bir panikle onları izlediler. Onları o şekilde görmek çok komikti” dedi.



