Televizyonda yayınlanmadı! Yargı'da Ilgaz ve Ceylin'in sevişme sahnesi internete özel yayınlandı

Yargı 51. bölümü sosyal medyayı salladı. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolü paylaştığı dizinin son bölümünde Ceylin ve Ilgaz aralarındaki çekime karşı koyamadı.

Dizinin ilk günden beri büyük beğeni toplayan ikilisi son bölümde öpüşme sahnesiyle gündeme geldi. Ceylin'in ofisine giden Ilgaz ve Ceylin'in sevişme sahnesi ise televizyonda yayınlanmadı.

Televizyonda yayınlanmayan sevişmesi sahnesi internete özel servis edildi.

Ceylin ve Ilgaz'in ateşli sahneleri sosyal medyayı da salladı. İkilinin o sahnesine "Efsane partnerler", "Ne yapsalar yakışıyor", "Sevişme sahnesi dediğin böyle olur" yorumları yapıldı.





