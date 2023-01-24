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Televizyonda yayınlanmadı! Yargı'da Ilgaz ve Ceylin'in sevişme sahnesi internete özel yayınlandı

24.01.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolü paylaştığı Yargı'da 51. bölümde öpüşme sahnesi dikkat çekti. Ilgaz ve Ceylin'in sevişme sahnesi TV'de yayınlanmazken internete özel olarak yayınlandı.

Televizyonda yayınlanmadı! Yargı'da Ilgaz ve Ceylin'in sevişme sahnesi internete özel yayınlandı

Yargı 51. bölümü sosyal medyayı salladı. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolü paylaştığı dizinin son bölümünde Ceylin ve Ilgaz aralarındaki çekime karşı koyamadı.

Dizinin ilk günden beri büyük beğeni toplayan ikilisi son bölümde öpüşme sahnesiyle gündeme geldi. Ceylin'in ofisine giden Ilgaz ve Ceylin'in sevişme sahnesi ise televizyonda yayınlanmadı.

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Televizyonda yayınlanmayan sevişmesi sahnesi internete özel servis edildi.

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Ceylin ve Ilgaz'in ateşli sahneleri sosyal medyayı da salladı. İkilinin o sahnesine "Efsane partnerler", "Ne yapsalar yakışıyor", "Sevişme sahnesi dediğin böyle olur" yorumları yapıldı.

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Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisi sosyal medya Pınar

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