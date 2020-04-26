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Televizyonları olmadığı için EBA’yı takip edemeyen 5 öğrenciyi sevindirdiler

MANİSA HABERLERİ  | 26.04.2020 18:10 | Son Güncelleme

Manisa Valiliği ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminin beraber yürüttüğü MANEP 2023 Projeleri kapsamında evlerinde televizyon olmadığı için uzaktan eğitime katılamayan 5 öğrenciye çifte sevinç yaşatıldı.

Manisa Valiliği ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminin beraber yürüttüğü MANEP 2023 Projeleri kapsamında evlerinde televizyon olmadığı için uzaktan eğitime katılamayan 5 öğrenciye çifte sevinç yaşatıldı. Çocuklar bir yandan televizyonlarına kavuşurken diğer yandan da uzaktan eğitime katılabilecek olmanın mutluluğunu yaşadı.
Manisa’nın Gölmarmara İlçe MANEP 2023 Proje Koordinatörü Çiğdem Beşer, Gölmarmara’da beş çocuğun televizyonu olmadığı için evlerinde EBA’ya bağlanamayıp uzaktan eğitime katılamadıklarını Twitter’dan yazarak yardımseverlere çocukların seslerini duyurmak istedi. Sosyal medyadan çocukların durumunu öğrenen AR-GE Birimi Öğretmenleri Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve AR-GE Birimi Sorumlusu Necmettin Okumuş’a çocukların durumlarından bahsetti. Okumuş da, gerekli yardımın yapılabilmesi için Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve Manisa Valisi Ahmet Deniz’le gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra Vestel sponsorluğunda beş öğrenci için televizyon teminini sağladı.
PEK Birimi Koordinatörü Kübra Çelebi, ASKE Birimi Koordinatörü Özden Kabak ve AR-GE Birimi Öğretmeni Türker Yağmur televizyonları alarak Gölmarmara ilçesindeki çocukların evine ulaştırdı.
TRT Okul kanallarından artık derslerini takip edebilecekleri için çok mutlu olduklarını belirten çocuklar emeği geçen herkese teşekkür etti.

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